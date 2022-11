Ecco qual è la prima cosa che si guarda in una donna e che cosa attrae, invece, di un maschio

È dai tempi di Adamo ed Eva che uomini e donne si attraggono. Arrivando, magari, a fare follie, come Adamo, pur di seguire i voleri della donna. E, naturalmente, anche viceversa, perché, per amore, tante signore hanno sacrificato tutto per stare vicine al proprio uomo.

A volte, l’attrazione è quasi naturale. Il classico colpo di fulmine che scatena il desiderio di stare sempre insieme. Per tanti, però, diventa difficile avere un approccio con l’altro sesso. Si fa fatica a rapportarsi, anche perché non si sa mai cosa piaccia realmente all’uomo o alla donna.

Ecco cosa gli uomini trovano attraente in una donna

Talvolta c’è una insicurezza che porta tante persone a non farsi avanti e ad essere eccessivamente timidi. Perdendo, magari, l’occasione di avere un rapporto bello con un potenziale partner. Potrebbe aiutare, allora, capire i gusti dell’altro sesso. Ad esempio, ecco qual è la prima cosa che si guarda in una donna, quando si è uomini.

Ovviamente, non vale per tutti, ma è il frutto di un sondaggio fatto, qualche anno fa, dalla rivista Men’s Health e lanciato su Twitter. E i risultati potrebbero aiutare tante donne single a capire che cosa gli uomini notino di più durante un primo appuntamento. Ebbene, il primo pensiero potrebbe far pensare a una parte del corpo come il seno o il sedere o le gambe. Il che spinge noi donne a metterci giù “da battaglia”, durante il primo incontro, per stregare il potenziale lui.

Che sorpresa le risposte emerse dal sondaggio su Twitter

Invece non è proprio così. Infatti, visto che nulla vietava ai maschi di essere sinceri nel sondaggio online, la risposta più gettonata, addirittura scelta dal 38% degli interpellati, è sorprendente. Ovvero, la prima cosa che guardano gli uomini in una donna, in un appuntamento, è il viso. Insomma, le nostre carte principali dovremo giocarcele proprio con un buon trucco e un taglio di capelli adeguato.

Magari camuffando le impietose rughe con un rimedio della nonna. Attenzione, però, alle altre risposte che confermano, invece, le solite cose. Ovvero che, viso a parte, sono le forme che attraggono un uomo. Infatti, al 34% l’occhio cade sul sedere femminile, mentre sono meno quelli che rimangono incantati da seno (18%) e gambe (10%). Basta sommare queste ultime percentuali per vedere che quasi 2 uomini su 3 si disinteressino al viso e badino al sodo.

Ecco qual è la prima cosa che si guarda in un uomo, durante un incontro

Perfetto, ma le donne cosa guardano in un uomo? Perché il sondaggio riguardava anche la popolazione femminile, chiamata a rispondere alla stessa domanda. Ad esempio, in spiaggia, l’occhio cade sull’addome e la famosa tartaruga. Il che mette fuori gioco la maggior parte degli uomini. Il che vuol dire che se l’uomo vuole colpire dovrà, per forza di cose, iscriversi in palestra. Seguono, a distanza, il viso e anche le braccia.

Invece, per strada, quando l’uomo è vestito, la scelta ricade, per forza di cose, su altri elementi. Nello specifico, la prima cosa che guarda una donna sono gli occhi. Chi li ha azzurri parte avvantaggiato. Seguono l’altezza e, come terzo, le mani. Averle curate, insomma, farebbe guadagnare punti agli occhi di una donna. Cupido, però, sa fare miracoli con tutti.