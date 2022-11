Fare un regalo è sempre un grande piacere ma ecco 7 cose che non dovremmo mai regalare

Natale quando arriva, arriva. E non solo per mangiare il panettone in anticipo visto che, ormai, li mettono in vendita almeno due mesi prima. Anche i fatidici regali, da fine novembre, diventano una sorta di ossessione per tanti che devono ingegnarsi per trovare quelli giusti per amici e parenti.

Con tanto di promessa iniziale che ci facciamo che quest’anno non faremo regali a destra e a manca. Ovviamente subito disattesa, perché come si fa a fare il regalo a Mario, ma non a Maria?

Per galateo o superstizione dovremmo evitare di regalare alcuni oggetti

In generale, comunque, anche se fare un regalo è sempre un grande piacere, ci sono oggetti che non dovremmo mai regalare. Più che altro, per superstizione o per galateo. Non che l’altro, magari, sia così consapevole di questo, ma sarebbe meglio evitare. Che già i regali, il più delle volte, vengono criticati e, magari, poi, riciclati, ma cerchiamo di non dare il La a tutto questo.

Partiamo dagli oggetti appuntiti che, come regola, non andrebbero mai regalati. Questo perché aghi o spille, secondo superstizione, con la puntura, porterebbero dolore. E, quindi, si dovrebbe evitare di donarli. Anche il fazzoletto, pur utile per quando abbiamo il raffreddore, in realtà potrebbe essere di cattivo auspicio. Questo perché è legato alle lacrime. È come se anticipassimo un momento di disperazione a chi riceverà il dono. E, per questo, dovremmo evitare di regalarlo.

Non solo spille e fazzoletti, ma anche questi oggetti non andrebbero donati per non portare jella

Gli uomini, di solito, per andare sul sicuro, regalano un gioiello. Che potrebbe essere una bella collana di perle. Facendo un errore imperdonabile. Questo perché si dice, nella tradizione, che la perla contenga la lacrima della conchiglia. Quindi, quando il regalo è diretto a una ragazza, non andrebbe fatto perché sarebbe come presagirle delle lacrime. C’è un modo per aggirare questo problema, ovvero quello di regalarle in numero pari. In ogni caso, pensiamoci bene prima di ipotizzare un simile regalo, per non vedercelo rinfacciare.

Passiamo al portafoglio che è un altro degli oggetti gettonati dalle signore come regalo da fare a un uomo. Va benissimo, soprattutto se è di grande qualità. Però c’è una eccezione. Ovvero, non bisognerebbe mai e poi mai regalarlo vuoto. Questo perché sarebbe come presagire un futuro senza soldi per chi lo riceve. Come ovviare alla questione? Semplicemente, dovremo inserire dentro una moneta o una banconota piccola.

Fare un regalo è sempre un grande piacere, prestando però attenzione a quali compriamo

Stesso discorso vale per il salvadanaio. Non dovremmo mai regalarlo vuoto per lo stesso motivo. Se vogliamo augurare fortuna, come si faceva anche nel passato, dovremmo donarlo con dentro una moneta. Magari, evitiamo da 5 centesimi per non fare una pessima figura, una volta aperto.

Ci sono altri oggetti che non dovremmo mai regalare. Ad una donna, ad esempio, evitiamo di donare oggetti per la casa. Far trovare una pentola, pur se utile in cucina, sotto l’albero non è il massimo della vita. Così come una crema antirughe non è proprio ciò che uno vorrebbe ricevere in dono. In generale, comunque, i prodotti per la bellezza sono qualcosa di molto personale. Donarli sembrerebbe quasi voler evidenziare un difetto fisico. Nel caso, regaliamo un bel Gratta e Vinci, magari appena uscito.