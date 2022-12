IMU secondo atto per milioni di italiani chiamati alla cassa! 3 cose da sapere assolutamente

IMU secondo atto per milioni di italiani-proiezionidiborsa.it

Conto alla rovescia per la seconda rata IMU 2022 che coinvolgerà milioni di italiani. Chi paga tra affittuario e locatore? E come si calcola l’imposta? A dicembre si paga di più o di meno rispetto alla rata di giugno scorso? E come e dove si paga questa imposta sulla casa? Mettiamo ordine alla materia in vista del pagamento della prossima settimana.

L’IMU è un tributo diretto di tipo patrimoniale istituito dal Governo Monti, il cui acronimo sta per Imposta Municipale Propria. Cioè è un tributo legato al possesso di beni immobiliari e che porta alcuni a definirla anche come una piccola tassa patrimoniale. Ora, a giorni, ci sarà il secondo versamento dell’anno, dopo la prima rata dello scorso giugno. Tra una settima esatta, infatti, ci sarà l’IMU secondo atto per milioni di italiani chiamati alla cassa!

Chi deve pagare l’IMU nel 2022?

Il primo dilemma riguarda, come sempre, chi è chiamato a pagare l’imposta. In sintesi, il presupposto per la sua applicazione è il possesso di terreni agricoli, fabbricati e aree fabbricabili.

Tuttavia, nel raggruppamento dei fabbricati non rientra l’abitazione principale, ossia la c.d. prima casa. Un discorso che però non trova applicazione se si tratta di immobili di pregio, ossia rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Premesso ciò, sono considerati soggetti passivi IMU anzitutto i proprietari di questi beni. Poi incontriamo il concessionario (concessione di aree demaniali), titolari di diritti reali (uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie, assegnatario della casa familiare su disposizione del giudice). Infine ecco il locatario d’immobili dati in locazione finanziaria.

Come si calcola l’IMU?

Il calcolo dell’importo dovuto non sempre è agevole o di immediata determinazione. Sono diversi, oltre che mutevoli nel tempo o nello spazio, gli elementi che contribuiscono a determinarlo.

Ad ogni modo serve sapere e disporre anzitutto la rendita catastale dell’immobile in questione. Poi si moltiplica questo dato per il coefficiente catastale (riferito all’immobile o al terreno al fabbricato). Infine si moltiplica il risultato appena ottenuto per l’aliquota IMI stabilita dal Comune di ubicazione dell’immobile.

IMU secondo atto per milioni di italiani chiamati alla cassa! A giorni si paga il saldo

Dopo l’acconto del 16 giugno, tra una settimana scade il secondo versamento a saldo. Mentre nella prima rata si versa in base ad aliquote e detrazioni dell’anno prima, a dicembre entrano in gioco le aliquote dell’anno in corso deliberate dal Comune di riferimento.

L’imposta si può tranquillamente pagare tramite bollettino postale presso gli sportelli del territorio. Oppure tramite il classico F24 o il più moderno sistema PagoPA. Basta indicare la rata che si sta versando e l’anno per il quale si sta pagando, oltre al codice Ente del Comune dov’è sito il bene per cui si sta pagando.