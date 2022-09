I profumi e i colori dell’autunno inondano i mercatini e le nostre case. Al posto di melanzane, zucchine e pomodori, troviamo le zucche dolci e dorate, le morbide castagne e i funghi profumati. Usiamoli quindi per preparare degli antipasti deliziosi che nulla hanno da invidiare a quelli estivi. Serviranno per stupire i nostri amici nelle calde serate a casa oppure per degli aperitivi da gustare con i nostri familiari. Ecco 2 antipasti autunnali veloci e sfiziosi da assaporare in allegria.

Antipasto autunnale senza cottura

Zucca tenera e dolcissima per il nostro primo antipasto, un carpaccio. È una preparazione che richiede veramente poco minuti, giusto il tempo di pulire e affettare la zucca e gli altri ingredienti. Poi un’ora in frigorifero e la nostra bontà sarà pronta da gustare.

Ingredienti

400 g di zucca;

100 g di parmigiano;

olio extravergine di oliva q.b.;

sale e pepe q.b.;

succo di limone q.b.;

rucola e mentuccia q.b.

Preparazione

Affettiamo sottilmente la polpa della zucca, precedentemente pulita e privata dei semi, con una mandolina o con un’affettatrice. Per facilitare l’operazione possiamo prima mettere per qualche ora la zucca in freezer. Poi emulsioniamo l’olio con il succo di limone e un pizzico di sale e lo versiamo sulle fettine di zucca che avremo trasferito su un piatto da portata. Lasciamo riposare per un’ora in frigorifero perché la zucca possa assorbire il condimento. A questo punto aggiungiamo al piatto un po’ di rucola, qualche fogliolina di menta e scaglie di parmigiano. Aggiustiamo poi di pepe e serviamo con sfoglie di pane guttiau, una variante gustosa del pane carasau. Si ottiene tostando il pane carasau, dopo averlo irrorato con olio extravergine di oliva e spolverizzato con un pizzico di sale.

2 antipasti autunnali veloci e sfiziosi per un pranzo o una cena gourmet

Giusto venti minuti di cottura per realizzare il nostro secondo antipasto: crostini con funghi e capperi. Un piatto semplice ma profumatissimo.

Ingredienti

300 g di funghi porcini;

1 cucchiaio di capperi;

1 spicchio d’aglio;

prezzemolo e maggiorana q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.;

sale e pepe q.b.;

brodo vegetale q.b.;

1 filone di pane.

Preparazione

Puliamo e laviamo velocemente i funghi. In una padella facciamo rosolare l’aglio con qualche cucchiaiata di olio, versiamo i funghi affettati sottilmente e la maggiorana tritata. Lasciamo cuocere per circa 20 minuti aggiungendo brodo vegetale all’occorrenza. Se non abbiamo brodo vegetale, lo possiamo preparare velocemente sciogliendo un po’ di dado in acqua. A fine cottura uniamo i capperi e il prezzemolo tritato molto finemente.

Aggiustiamo di sale e di pepe e poniamo per qualche minuto sul fuoco per far asciugare. Trasferiamo i funghi su fettine di pane abbrustolite. Infine, possiamo aggiungere ai nostri antipasti un delizioso piatto freddo senza cottura da preparare in 20 minuti, le palline di caprino.

