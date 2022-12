Grazie a Venere in Capricorno sarà un dicembre da ricordare per Bilancia e Acquario, ma non solo

È iniziato l’ultimo mese dell’anno, quello che ci porterà al periodo delle feste e dei bilanci. Perché se è vero che a Natale si è tutti più buoni, è anche vero che al 31 si tirerà la classica riga e si analizzerà l’anno appena trascorso. Prima, però, c’è ancora un mese tutto da vivere, anche per gli astri.

In particolare, a dicembre sarà una combinazione speciale a dare un’impronta determinante all’ultimo mese dell’anno. Quella che metterà in relazione il pianeta Venere con il segno del Capricorno. Si associano l’armonia del primo, con il rigore e l’organizzazione del secondo. Questo produrrà degli effetti soprattutto su due segni di terra, ma non solo.

Inevitabile cominciare proprio dal Capricorno. Sarà un dicembre tranquillo e di profonda riflessione per i nati dal 22 dicembre al 20 gennaio. In particolare, la prima parte del mese sarà quella in cui bisognerà prendersi una pausa. Staccare un po’, sfruttando, magari, il Ponte dell’Immacolata per dedicarsi qualche giorno da vivere in solitudine. Un’opportunità, per esempio, per i nati in Lombardia, potrebbe essere quella della montagna, con l’apertura della stagione sciistica. Dalla seconda metà del mese, con l’arrivo del Sole, potrebbero schiudersi nuovi orizzonti.

Grazie a Venere in Capricorno, mese di dicembre da pausa di riflessione per la Vergine

Un altro segno di terra che vivrà l’ultimo mese dell’anno alla ricerca di un po’ di tranquillità è la Vergine. Abbiamo visto come per il Capricorno sia consigliabile una breve vacanza fuori porta. Invece, per i nati dal 23 agosto al 22 settembre, potrebbe essere la propria casa il giusto luogo di rifugio. Le quattro mura domestiche e alcuni loro angoli: ideali per meditare su quello che accade nel quotidiano.

I segni di terra riflettono, quelli di aria volano

Se per i segni di terra sarà un dicembre di riflessione, per quelli di aria il dodicesimo mese dell’anno si prospetta davvero sorprendente. E non solo per l’ormai imminente Natale. La Bilancia vivrà un periodo all’insegna dell’energia. Mente e fisico andranno alla ricerca di continui stimoli. Sia in ambito affettivo che lavorativo i nati dal 23 settembre al 22 ottobre vorranno essere coinvolti in progetti interessanti e ad ampio respiro. In continua ricerca di empatia e propositività.

Acquario, invece, si conferma il segno più creativo dello zodiaco anche in questo periodo. Dicembre mette in moto le sue idee per i regali di Natale, per colpire, sorprendere in una ricerca, se vogliamo, anche un po’ narcisa. Milano e l’Artigiano in Fiera sono l’ideale per questo.

Infatti, a ogni sorpresa, dovrebbe corrispondere il giusto riconoscimento, per alimentare ancora di più fantasia ed eclettismo.

Grazie a Venere in Capricorno sarà un dicembre propositivo ed empatico per questi due segni di aria, Acquario e Bilancia. Mentre quelli di terra, Capricorno e Vergine, dovranno riconquistare la loro tranquillità tra relax e silenzio.