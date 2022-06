Ancora meglio del caffè ecco un’azione elettrizzante che ci sveglierebbe prima e farebbe partire il cervello alla grande appena svegliati

Secondo le ultime statistiche, gli italiani sarebbero arrivati a bere mediamente 5 caffè al giorno. Una media che si è alzata negli ultimi 24 mesi per gli avvenimenti che tutti conosciamo. Ma non perché il caffè forse consigliato come alleato del vaccino, ma perché gli italiani, quando sono stressati, si abbandonano al piacere della tazzina. Statistica che si accompagna a un’altra che rende ancora di più l’idea di quanto sia importante il caffè nel Bel Paese. Il 97% degli adulti italiani si dichiarerebbe “caffè dipendente”.

Come ricordano i nostri medici, vale la moderazione anche nel caffè. Berne al massimo 3 al giorno farebbe bene per un insieme di motivi. Superare, magari di molto questa cifra, potrebbe portarci a dei problemi come nervosismo e insonnia. A causa dell’aumento di produzione del cortisolo, l’ormone dello stress. Ma attenzione che secondo un recente studio americano, meglio del caffè, per svegliarci alla mattina ci sarebbe un’azione, che invece noi italiani facciamo alla sera.

Una visione decisamente diversa

Ancora meglio del caffè ecco un’azione elettrizzante che, comunque potremmo provare a fare quando abbiamo tempo e voglia. Prendiamo il classico film americano, che sia d’azione o una commedia e vedremo sempre i protagonisti bere quei lunghissimi caffè annacquati. Quando notiamo quei bicchieroni di caffè diluito, noi italiani pensiamo tutti la stessa cosa. Ma siccome non possiamo lasciarci andare alle parolacce, lasciamo stare. Allo stesso tempo, gli americani compiono invece un’azione che noi italiani facciamo, ma all’opposto della giornata. Vediamo infatti spesso i protagonisti dei film farsi magari una corsetta salutare di primo mattino lungo le spiagge californiane o al Central Park di New York. Farlo, appena svegliati, prima ancora di farsi la doccia e di bere il caffè e fare colazione, avrebbe il suo perché.

Ancora meglio del caffè ecco un’azione elettrizzante che ci sveglierebbe prima e farebbe partire il cervello alla grande appena svegliati

Non sappiamo se lo studio americano che prendiamo in questione voglio per forza difendere la sana abitudine di fare jogging alla mattina degli americani. Sta di fatto che comunque, secondo una ricerca fatta su migliaia di campioni, il nostro cervello, con una corsetta di primo mattino, si avvierebbe meglio che bevendo il caffè. L’adrenalina e la serotonina che andremmo a produrre batterebbero infatti uno a zero la caffeina della nostra bevanda nazionale. A questo punto ci immedesimiamo nei nostri Lettori, che tornando al discorso di prima, potrebbero muovere la critica al caffè annacquato americano. In effetti, il caffè appena fatto della nostra moka potrebbe quantomeno equivalere lo sprint che potrebbe darci una corsetta prima di colazione.

