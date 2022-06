Tutti conoscono Golfo Aranci situato in una meravigliosa zona naturalistica a nord est della Sardegna. L’antico villaggio di pescatori oggi si presenta come un borgo colorato, accogliente e orgoglioso nel far conoscere le tradizioni culturali e culinarie.

Oltre venti spiagge disseminate tra sentieri, sabbie morbide e pietre levigate nelle quali perdersi.

Un luogo ricco di biodiversità che riesce a coniugare relax e divertimento.

Mare caraibico e spiaggia di velluto immersa nella natura selvaggia sono caratteristiche di questo misterioso angolo di Sardegna

Da queste parti è possibile vivere un’esperienza incredibile: un museo d’arte contemporanea sommerso. Il MuMart può essere visitato facendo snorkeling. Per chi non volesse immergersi il museo potrà essere visitato a bordo di un sottomarino con fondale trasparente che consentirà di vedere le opere d’arte e ammirare i fondali meravigliosi.

Un’altra attrazione per grandi e bambini è il Centro Internazionale di ricerca sui delfini. Vengono organizzate delle escursioni per l’avvistamento dei cetacei che si esibiscono in esilaranti acrobazie. Il costo è di circa 30 euro.

Non resta che godersi il mare in una spiaggia paradisiaca meno conosciuta dalla massa. Cala Banana ha un fascino selvaggio ed una caratteristica forma a mezzaluna che si staglia tra il verde di una lussureggiante vegetazione e l’azzurro del mare.

I colori che vanno dallo smeraldo al topazio colpiscono l’occhio e la mente, facendoci immergere completamente nel relax vacanziero.

La spiaggia bianca è pressoché deserta se si visita nei periodi di bassa stagione ed al primo mattino dona la sensazione di essere fuori dal mondo.

Mangiare e dormire a pochi km da Porto Rotondo e Porto Cervo

Cala Banana ha il pregio di trovarsi vicino posti rinomati e di tendenza come Porto Rotondo e Porto Cervo pur consentendo di vivere un angolo di tranquillità.

Si può decidere di dormire al Stefania Boutique Hotel, una villa tipica della Costa Smeralda vicina al mare, con spiaggia privata e piscina. Prezzo intorno ai 280 euro. Oppure Hotel Mare Blue, con il mare a pochi metri e camere con ingressi indipendenti. Prezzi intorno a 180 euro. Per chi cerca mare caraibico e spiaggia di velluto restando in Italia, scegliere Cala Banana e i suoi dintorni non deluderà certamente.

Una sosta per mangiare ottimi piatti si può fare da Bar Bolla a Pittulongu. Pesce fresco ben cucinato e un tiramisù degno di questo nome giustificano la scelta. Per chi è senza bambini al seguito c’è una soluzione più ricercata. Il Summer Beach Restaurant è una location sul mare davanti all’isola di Tavolara che offre piatti di ottima qualità.

Lettura consigliata

Tra le ville in affitto sul mare ce n’è una davvero esclusiva solo per pochi eletti che sorge in questo paradiso naturalistico italiano amato da russi e inglesi e spendendo poco