Uno scheletro in forma sostiene tutto il corpo, permette di camminare bene e non soffrire di osteoporosi. Ma come nutrire correttamente le nostre ossa? Ecco allora quali sono gli incredibili alimenti che possono rinforzare le ossa.

Alimenti e ossa

Quando si pensa alle ossa subito ci viene in mente una serie di alimenti che possono nutrirle attraverso il calcio. Ma le ossa non hanno bisogno solo di calcio per creare una struttura solida, ma anche di altre sostanze per tutte le funzioni supportate dalle ossa.

Fra le funzioni meno evidenti vi è l’equilibrio chimico del corpo, che cercano di mantenere l’organismo né troppo acido, né troppo alcalino. Inoltre le ossa rappresentano una buona riserva di sali minerali. Hanno un compito di protezione degli organi interni, come ad esempio i polmoni, con la gabbia toracica, o il cervello con il cranio.

Per questo motivo quando si scelgono degli elementi per le ossa, si pensa esclusivamente a quelli che forniscono calcio, come il latte, le uova, i fagioli e le lenticchie, i semi, alcune alghe, ma ce ne sono anche altri.

Ecco allora di seguito qualche alimento per la completa salute delle ossa, perché ricchi di diversi elementi a loro utili.

L’acqua

Il primo alimento che nutre le nostre ossa è l’acqua. L’acqua infatti, contiene calcio di facile assimilazione, ma anche altre sostanze benefiche alle ossa. È perciò la prima fonte di salute per lo scheletro.

C’è anche un risvolto negativo però quando non se ne assume a sufficienza. Se non si beve sufficiente acqua le ossa entrano in uno stato di sofferenza come dimostra uno studio condotto dall’Università di Birmingham.

Mandorle e sesamo

Le mandorle sono una buona fonte di calcio, come anche i semi di sesamo che ne sono ricchi, insieme ad altri minerali quali fosforo, ferro, selenio e potassio.

Cannella e zenzero. Ecco quali sono gli incredibili alimenti che possono rinforzare le ossa

La cannella è una corteccia d’albero che si presenta sia macinata in polvere che a forma di bastoncini arrotolati. Lo zenzero è una radice di origine tropicale, ma molto diffusa da qualche anno anche in Italia. Ambedue consigliati per la protezione delle ossa, lo zenzero è buono anche in caso di artrosi e artriti.

Broccoli e spinaci

Questo è proprio il periodo delle verdure autunnali come i broccoli. Insieme agli spinaci sono ricchi di sali minerali che servono a rinforzare le ossa. L’osso infatti non ha bisogno solo di calcio, ma anche di una serie di altre sostanze per creare questa la struttura che ci sostiene e ci protegge, la corazza ossea o scheletro.

Una sana alimentazione, come la dieta mediterranea riesce a bilanciare bene le varie sostanze che servono al corpo per un funzionamento armonioso, anche delle ossa.