Ogni individuo quando si rende conto di avere la febbre inizia a preoccuparsi. La prima cosa che viene in mente è di prendere farmaci. Ma non sempre è la scelta giusta, soprattutto quando la temperatura corporea non diventa troppo alta. Non tutti sanno che acqua, brodo e vitamine possono aiutare il sistema immunitario.

Purtroppo, quando abbiamo la febbre, subentra la paura. L’influenza non è una malattia ma un’arma che scatta come una difesa naturale per l’organismo in modo da proteggersi da attacchi esterni. Uno degli errori più ricorrenti, è di prendere farmaci per far scendere la febbre velocemente. Invece, onde evitare problemi, è sempre necessario relazionarsi con il medico di famiglia per capire cosa fare. Nel frattempo, meglio curare in modo naturale l’influenza mangiando e bevendo determinate cose.

Bere acqua

L’acqua ha un ruolo fondamentale nell’organismo. Il corpo di un individuo affetto da influenza subisce un innalzamento della temperatura. Perciò si suda di più e contemporaneamente si perdono liquidi, portando ad una disidratazione del corpo. Per questo motivo bere acqua, a piccoli sorsi e in più momenti della giornata, serve a reintegrare tutto quello perso.

Il brodo

Una pietanza calda fa sempre bene, nonostante il corpo di suo abbia già la temperatura alta. La nonna ha sempre consigliato di prendere il brodo di pollo perché nutriente e leggero. Infatti, spesso, l’influenza accompagna malanni gastrointestinali. Mangiare qualcosa di sostanzioso non è il massimo proprio per non scombussolare lo stomaco. Per ristabilire la salute dell’apparato gastrointestinale vanno introdotte proteine.

Vitamine per il sistema immunitario

Un’altra cosa da fare è mangiare alimenti contenenti vitamina C, utili a rafforzare il sistema immunitario. C’è l’imbarazzo della scelta per come consumare frutta: sotto forma di spremute, centrifugati e frullati. Ma vediamo quale frutta mangiare. In primis arancia, pompelmo e kiwi. Invece, un buon centrifugato alla banana con latte è un buon modo per rimettersi in forza. Perciò acqua, brodo e vitamine possono aiutare il sistema immunitario.