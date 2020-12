Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



In questo momento storico, è fondamentale avere un termometro funzionante e sicuro nelle proprie case. Con il coronavirus, infatti, le abitudini sono cambiate. E ci sono degli oggetti che è necessario tenere nel proprio appartamento. Si tratta di una questione di sicurezza, che è fondamentale avere ora come ora. Tra gli oggetti da tenere nel cassetto, sicuramente, si trova il termometro. Infatti, è importante e doveroso controllare la propria temperatura, per la sicurezza di sé e degli altri. Ma c’è una tendenza che riguarda proprio questo oggetto e che sta spopolando negli ultimi giorni. Dunque, ecco perché molti italiani hanno iniziato a spalmare olio di oliva sui termometri.

L’oggetto necessario da avere sempre in casa

Perciò, è già stato sottolineato quanto sia importante avere un termometro in casa propria. Infatti, per uscire in tranquillità, bisogna conoscere la propria temperatura corporea. Questo per assicurarsi di non avere alcuna linea di febbre. Tutti sanno bene ormai che questo tipo di situazione potrebbe rappresentare un possibile contagio. Per questo motivo bisogna stare con gli occhi aperti. Ma solitamente si vive con altre persone. E usare tutti lo stesso termometro senza disinfettarlo a dovere, può rappresentare ancora un rischio. Perciò, basterà sapere come disinfettarlo con un rimedio naturale facile e pratico: l’olio di oliva.

Spalmare l’olio di oliva sul termometro per disinfettarlo

Secondo un rimedio della nonna, l’olio d’oliva è formidabile per disinfettare. Quindi, ecco perché molti italiani hanno iniziato a spalmare olio di oliva sui termometri! In questo modo, infatti, si potrà essere certi che sia pulito e pronto all’uso. Basterà semplicemente passare un panno imbevuto di olio e poi un altro, questa volta però imbevuto di acqua. O, in alternativa, l’olio di oliva potrà essere sostituito con del semplice alcool per disinfettare.

Questo rimedio, è giusto specificarlo, non ha prove scientifiche che ne sostengano l’efficacia. Si tratta, infatti, di un vecchio rimedio della nonna, che ora è di nuovo popolare.

Approfondimento

