Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La pasta fa parte della tradizione italiana. E il Bel Paese è conosciuto in tutto il mondo per i piatti deliziosi di pasta che riesce ad offrire. Spesso, anzi, gli stranieri sono stupiti dal fatto che gli italiani mangino pasta quasi tutti i giorni. Ma fa parte della cultura di questo Paese meraviglioso. C’è però da dire che, ogni tanto, bisogna variare almeno con il condimento. Infatti, dopo un po’, ci si potrebbe stancare del solito sugo al pomodoro. E allora basterà provare questa ricetta. Questo ingrediente renderà un comune piatto di pasta in una ricetta formidabile. E il segreto viene dalla Basilicata!

Gli ingredienti necessari per condire la pasta alla lucana

Il rafano è un prodotto tipico della Basilicata. Coloro che lo hanno provato, lo comparano spesso al wasabi giapponese. Infatti, il suo gusto molto forte e pungente lo ricorda tantissimo. Questo ingrediente è capace di rivoluzionare completamente un semplicissimo piatto di pasta. E, il consiglio che viene direttamente dalla Basilicata, è quello di usarlo per condire i fusilli. In questo modo, infatti, se ne potranno apprezzare a pieno tutte le proprietà. Basterà sapere come cucinarlo per avere un piatto unico ed inimitabile a tavola! Soprattutto, si consiglia di metterlo insieme al sugo di pomodoro. Basterà avere:

500 ml di salsa di pomodoro

1 salsiccia

100 gr di spezzatino di maiale

sale

olio

mollica di pane

pecorino

Come far sì che ogni piatto acquisti sapore e gusto in un secondo con questa ricetta

Per prima cosa, bisognerà cuocere lo spezzatino di maiale assieme alla salsiccia, per poi unire anche la salsa al pomodoro, lasciando sul fuoco per un’ora. Intanto, bisognerà abbrustolire la mollica di pane con dell’olio e del sale. E ora sarà il momento di cuocere la pasta. Quando sarà pronta, la si potrà unire al sugo già cotto, aggiungendo anche la mollica di pane abbrustolita. E, dopo aver grattugiato del parmigiano, ecco che arriva il segreto. Bisognerà spargere il rafano sui piatti e chiunque lo proverà rimarrà a bocca aperta! Infatti, questo ingrediente renderà un comune piatto di pasta in una ricetta formidabile! Basterà provarlo una sola volta e non si riuscirà più a farne a meno!

Approfondimento

Questi ravioli sono talmente particolari che lasceranno gli ospiti completamente stupiti