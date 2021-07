L’aereo è il mezzo di trasporto più sicuro tra quelli comunemente utilizzati, e gli incidenti sono molto rari. Tuttavia, quando malauguratamente accade un incidente, il bilancio delle vittime è nella maggior parte dei casi molto grave. Potremmo pensare che non faccia molta differenza il posto in cui ci sediamo, ma in realtà non è così.

Esistono alcuni posti su un aereo che potrebbero dare ai passeggeri più possibilità di sopravvivenza in caso di grave incidente rispetto ad altri posti. Ma quali sono? È possibile che sia soltanto questione di caso e di fortuna? Vediamo che cosa dicono le statistiche.

Ecco quali sono davvero i posti più sicuri su un aereo in caso di incidente

Non tutti i posti a sedere su un aereo ci offrono le medesime possibilità di sopravvivenza in caso di incidente. Secondo le statistiche pubblicate dalla rivista TIME nel 2015, la risposta è molto chiara. Ecco quali sono davvero i posti più sicuri su un aereo in caso di incidente: si tratta dei posti lato corridoio nella parte posteriore dell’aeromobile. Nei casi in cui si sono verificati gravi incidenti, chi era seduto nei posti centrali posteriori aveva più possibilità di salvarsi. Ma qual è la spiegazione?

Dove erano seduti i sopravvissuti agli incidenti aerei

I posti lato corridoio sono più sicuri rispetto a quelli vicino ai finestrini perché i passeggeri che si trovano qui possono raggiungere le uscite di sicurezza più velocemente e con meno ostacoli. Ma perché la parte posteriore di un aereo è più sicura di quella anteriore? La risposta sembra essere che gli incendi a bordo hanno più possibilità di propagarsi nella parte anteriore o centrale della cabina rispetto a quella posteriore. Se abbiamo paura di volare quindi, e vogliamo sentirci più tranquilli, possiamo tenere conto delle statistiche e scegliere i posti centrali nella parte posteriore della cabina.

