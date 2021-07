Tempo di mare, sole e vacanze e perché no di sorprese. Perché nella nostra Italia delle meraviglie ci sono località d’incanto che fanno gola a persone dello spettacolo e vip sia del Belpaese che internazionali. Sbirciando sui siti del settore viaggi apprendiamo di alcuni siti di villeggiatura prediletti anche da molte celebrities (celebrità).

Non che rappresenti un motivo determinante rispetto alla nostra scelta ma certamente incrociare attori, cantanti o uomini dello sport in spiaggia è sicuramente un fatto simpatico. Un momento da immortalare per una foto ricordo o comunque un aneddoto che ci aiuta a percepire l’altro nella sua dimensione ordinaria e normale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Nello stesso tempo in noi scatta quel meccanismo inconscio (puerile, se vogliamo, ma del tutto naturale) che ci fa sentire un po’ speciali per avere scelto posti ben considerati anche dal mondo del jet set (alta società).

Vacanze con i vip in queste località mozzafiato scelte dalle persone famose

Ricercatissime le isole Eolie dove già nel mese di giugno si è intravista la nota influencer Paola Turani con il suo pancione. Stessa scelta per Michelle Hunziker e Cecilia Rodriguez (sorella di Belen). La prima ha scelto una vacanza in barca tra Lipari, Salina, Stromboli, Alicudi e Panarea. La Rodriguez, invece, pare si sia soffermata a Panarea.

Quindi se capitiamo in questo angolo di paradiso, facciamo bene ad aguzzare lo sguardo. Infatti queste perle della Sicilia sono state preferite anche dal cantautore Biagio Antonacci.

Magnifico Salento

Questa parte della Puglia rimane nei cuori di molti. Un mondo che per colori e bellezze permette di immaginare di essere fuori dal contesto italiano. In passato testate locali ma anche siti di viaggio hanno segnalato la presenza di molti vip.

Dalla supermodella e stilista Kate Moss in un ristorante in provincia di Lecce (nel 2019), a Gianni Morandi, lo scorso anno, e Giorgia.

Ma questa parte d’Italia è anche stata presa di mira dall’attrice Helen Mirren, vincitrice di un premio Oscar, avvistata in compagnia del marito, il regista Taylor Hackford.

Persino la coppia più social della storia moderna, Chiara Ferragni e Fedez, si sono recati in Salento la scorsa estate su invito della maison (casa) Dior e della stilista Maria Grazia Chiuri.

Versilia in Toscana

Forte dei Marmi è storicamente di casa per molti famosissimi del mondo del calcio, imprenditori e persone dello spettacolo che qui si sentono un po’ a casa. Amatissimi (in passato) anche i locali serali e notturni che animano la movida.

Inoltre possiamo trascorrere vacanze con i vip in queste località mozzafiato scelte dalle persone famose se scegliamo anche Sabaudia che è un altro classico delle vacanze squisitamente italiane. Insieme alla Versilia, a Porto Cervo e Capri si tratta, infatti, di località ambite da anni dai personaggi del mondo dello spettacolo.

Se capitiamo da queste parti, potremmo godere anche di piacevoli e straordinari incontri.