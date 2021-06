Se abbiamo l’impressione che i prezzi dei biglietti aerei salgano sempre proprio quando ci siamo decisi ad acquistarli, abbiamo ragione. Le compagnie aeree, infatti, sono bravissime a ‘persuadere’ i clienti a spendere il più possibile quando acquistano i biglietti. E per farlo utilizzano un trucco molto semplice di cui però la maggior parte delle persone non è a conoscenza. Ma se siamo consapevoli di questo stratagemma, è molto semplice non caderne vittima. Ecco come aggirare il trucco più comune che usano le compagnie aeree per alzare il prezzo del biglietto all’ultimo momento.

Le compagnie aeree ‘sorvegliano’ le nostre ricerche

Di quale trucco si tratta? Semplice: di ‘sorvegliare’ le nostre ricerche sui voli. In questo modo, quando cerchiamo diverse volte gli stessi voli, le compagnie aeree ne aumentano il prezzo. Cercano in questo modo di spingerci a comprare il biglietto nel timore che il prezzo possa salire ancora. Una strategia subdola ma efficace. Ma niente paura, esiste una soluzione molto semplice per sfuggire alla trappola. Ecco come aggirare il trucco più comune che usano le compagnie aeree per alzare il prezzo del biglietto all’ultimo momento.

Due semplici regole e come applicarle

Per evitare di essere vittime di questo trucco, bastano due accorgimenti molto semplici: il primo consiste nell’utilizzare la navigazione in incognito, oppure un browser che non tiene traccia delle nostre abitudini di ricerca. Se ne trovano diversi scaricabili gratuitamente online. La seconda soluzione è quella di ricordarsi sempre di cancellare i cookies quando facciamo delle ricerche sensibili. Sono infatti i cookies a tenere traccia delle nostre ricerche. Se utilizziamo il browser di Chrome, cancellare i cookies è molto semplice.

Ecco come fare: clicchiamo sui tre puntini in alto a destra nella pagina Chrome, poi scegliamo ‘altri strumenti’, e poi ‘cancella dati di navigazione’. Nella finestra che si aprirà, selezioniamo ‘Cookie e altri dati dei siti’, e il periodo in cui vogliamo cancellarli. Clicchiamo poi sul pulsante ‘Cancella dati’. Ora potremmo finalmente acquistare quel biglietto aereo a un prezzo conveniente. Ecco anche altri trucchi per andare in vacanza spendendo poco e divertendosi.