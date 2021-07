Se il nostro micio presenta questi sintomi potrebbe avere questa terribile malattia estiva

In estate ci sono delle patologie che si sviluppano più facilmente nel nostro gatto. Infatti è sempre importante monitorare e prestare attenzione ad eventuali cambiamenti di comportamento per riconoscere possibili segnali d’allarme nell’animale.

C’è un tipo di infezione che può colpire il nostro felino che è la taularemia, una malattia infettiva che può attaccare la pelle, gli occhi, i linfonodi e i polmoni e può essere trasmessa all’uomo. L’Istituto Superiore di Sanità fornisce con dettaglio definizione e statistiche della taularemia. In questa sede, basandoci sui suggerimenti provenienti dal mondo veterinario, cerchiamo di capire i sintomi che manifestano i gatti colpiti da tale patologia, i rimedi e la prevenzione possibile.

Sintomi

Intanto tale malattia è anche nota come “febbre del coniglio” per via del fatto che l’origine batterica è appunto nel coniglio per cui i gatti possono contrarla tramite graffi, morsi ma anche zecche infette.

I sintomi per eccellenza sono letargia (sonno profondo), anoressia e febbre. I mici più esposti sono quelli che trascorrono molto tempo all’aperto e quindi hanno maggiore possibilità di incrociare altri animali e subire attacchi.

I sintomi gravi includono disidratazione, linfonodi ingrossati, ulcere intorno o dentro la bocca e ittero. Inoltre, possono comparire anche ulcere cutanee.

Se notiamo vomito persistente, sonnolenza e febbre è bene consultare subito il veterinario e confrontarci anche perché tramite graffi il gatto può trasmettere al suo padrone tale patologia.

Nel caso, infatti, conviene sempre disinfettare prontamente i segni da graffi dei gatti, anche quelli più leggeri e raccogliere con guanti le feci. Questa tra l’altro è una buona abitudine che dobbiamo sempre tenere.

Rimedi

Sarà il veterinario tramite apposito test a verificare l’esistenza della malattia e, laddove trovasse conferma, normalmente suggerisce una terapia a base antibiotica. Se i sintomi dovessero sfuggire e la malattia passa inosservata il gatto rischia anche la morte.

Prevenzione

Dunque, se il nostro micio presenta questi sintomi, potrebbe avere questa terribile malattia estiva che è la taularemia. Ci sono delle accortezze, però, che possiamo praticare per provare a prevenire, soprattutto se il nostro amico gatto vive all’aperto.

Quindi useremo spesso un prodotto repellente nei pressi di zone in cui ci sono conigli o altri roditori. Dobbiamo inoltre tenere lontano i gatti da animali morti e utilizzare un antiparassitario per zecche e pulci specifico per animali domestici.