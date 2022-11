Attenzione al prezzo dell’oro. Potrebbe andare a toccare i massimi annuali

Dopo avere toccato un minimo annuale su livelli che non vedeva dal marzo del 2020, attenzione al prezzo dell’oro. Le quotazioni dell’oro, infatti, potrebbero accelerare al rialzo. Le nubi nere all’orizzonte per il prezzo dell’oro di cui scrivevamo settimana scorsa si sono, quindi, concretizzate facendo segnare il minimo annuale. Tuttavia, grazie alla debolezza del dollaro, si sono creati i presupposti per un forte rialzo del metallo giallo.

Un altro tassello nel puzzle del rialzo arriva dalla Cina. Secondo gli esperti, infatti, il possibile cambio di strategia della Cina nei confronti della lotta al Covid potrebbe far aumentare la domanda di oro.

Una mano al rialzo dell’oro potrebbe arrivare anche dalla stagionalità. Come si vede dal grafico, infatti, stiamo andando incontro a una stagione favorevole alla crescita del prezzo del petrolio. Solo tra febbraio e marzo dovremmo assistere a una fase ribassista.

Attenzione al prezzo dell’oro. Secondo l’analisi grafica potrebbe andare a toccare i massimi annuali

L’oro ha chiuso la seduta del 4 novembre in rialzo del 2,80% rispetto alla seduta precedente, a quota 1.676,6 dollari. La settimana, invece, si è chiusa con un ribasso dell’1,93%.

Un rialzo giornaliero superiore al 2% si era visto solo 3 volte nel corso del 2022. Partiamo, quindi, dal dato di fatto che nel corso della seduta di venerdì abbiamo assistito a un evento abbastanza eccezionale.

Ci sono, quindi, tutte le condizioni affinché le quotazioni possano continuare la loro salita fino all’obiettivo più probabile in area 1.737,6 dollari (I obiettivo di prezzo). Superato questo livello, poi, il prezzo dell’oro potrebbe continuare la sua ascesa fino agli altri obiettivi indicati in figura.

A livello settimanale le quotazioni hanno trovato un validissimo supporto sul I obiettivo di prezzo in area 1.620,5 dollari. Con la chiusura di venerdì, poi, è stato rotto al rialzo il primo ostacolo lungo il percorso rialzista che ha come obiettivo più probabile in area 1.750 dollari. La rottura di questo livello, poi, potrebbe favorire un rialzo verso gli altri obiettivi indicati in figura dalla linea tratteggiata. La massima estensione rialzista potrebbe collocarsi in area 2.000 dollari, in corrispondenza dei massimi annuali.