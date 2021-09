La moda è un concetto ampio che non riguarda soltanto i nostri abiti. È anche stile, saper indossare i capi più adatti al proprio corpo e abbinarli nel modo migliore. La scelta dei vestiti dipende dai colori di pelle e capelli, dalla silhouette e dalla personalità.

Ebbene sì, perché se è vero che l’abito non fa il monaco, non si può neppure negare che sia un segno di riconoscimento. Qualcosa che ci distingue dagli altri e ci rende unici e inimitabili.

Stile e moda, però, riguardano anche gli accessori che abbiniamo al resto dell’outfit e che lo esaltano incredibilmente. A proposito di accessori, recentemente abbiamo detto che borse e cappotti chic dell’inverno 2021-2022 non saranno neri, ma di questo colore brillante: il rosso.

Oltre a borse e cappotti, però, non bisogna neppure trascurare i gioielli, soprattutto le collane, che illuminano il decolleté e donano eleganza. Vediamo qualche dettaglio in più.

Ecco quali collane indossare in base alla scollatura di maglie e vestiti

La collana è un gioiello che le donne amano sin da bambine, con ciondoli più o meno vistosi e di varia lunghezza. I modelli e le dimensioni dipendono dai gusti di ciascuno, ma attenzione ad alcuni errori di stile che potrebbero rovinare il nostro look. Ecco, quindi, quali collane indossare in base alla scollatura di maglie e vestiti per essere sempre chic, anche nei dettagli.

Cominciamo con le collane corte. In questo caso, è importante distinguere tra una scollatura a V e una a girocollo. Nel primo caso, meglio optare per una catena sottile con un ciondolo piccolo o di medie dimensioni al centro. Nel secondo caso, invece, sarebbe preferibile evitare il ciondolo singolo al centro del petto e scegliere piuttosto una collanina anch’essa a girocollo. Non importa che sia doppia o con un solo filo, basta che cada morbida sul collo.

Scollo profondo o collo alto

Andiamo adesso non al modello del gioiello, ma alla sua lunghezza. Abbiamo parlato di collane corte, da abbinare a scolli non troppo profondi e a maglie o abiti abbastanza semplici. E se invece indossassimo un vestito dalla scollatura profonda o, al contrario, a collo alto?

In questi casi si consiglia di prediligere una collana lunga al seno o addirittura sino alla pancia. Via libera a ciondoli grossi e catene eccentriche, colorate e vivaci, ancor di più se indossiamo una maglia che copre interamente il petto.

Se decidiamo di osare con la collana, è preferibile abbinare orecchini semplici e non troppo vistosi, altrimenti potrebbe risultare volgare.

Svelato qualche piccolo segreto di stile per essere eleganti anche con la più semplice delle collanine.