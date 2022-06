Un filo invisibile sembrerebbe collegare i segni dello zodiaco a particolari città in tutto il Mondo. Quella sensazione di sentirsi subito a casa in nuovo posto probabilmente l’abbiamo vissuta tutti una volta nella vita. Anche girando per strade sconosciute è come se ci sentissimo attratti a determinati posti, anche a due passi da casa. Sembra che questa strana sensazione sia direttamente collegata al nostro segno zodiacale.

Secondo l’Astrologia, alcune città sembrerebbero emanare un’energia particolare che attrarrebbe il nostro segno. Un’energia collegata agli eventi astrali e agli elementi che contraddistinguono tutto lo zodiaco. Vediamo, quindi, quali suggerimenti potremmo sfruttare per prenotare la prossima vacanza.

Ecco quali città visitare o in cui trasferirsi in base al nostro segno zodiacale secondo l’oroscopo, alcune potrebbero sorprenderci

Partiamo dall’Ariete, le città ideali per i nati sotto questo segno sono posti romantici e ricchi di storia. Città come Napoli, Verona o Firenze, in cui vivere l’avventura della scoperta dietro ogni angolo. Sarebbero perfette anche città come Sydney o San Juan, due opposti che si attraggono, proprio nello stile Ariete.

Passiamo, poi, al Toro, segno che ama la natura e sentirsi con i piedi ben saldi a terra. Tra le città che fanno per lui troviamo Dublino, Saint Louis, ma anche la splendida Dubai.

Il segno dei Gemelli, invece, preferisce luoghi che si muovono velocemente e con tante culture da scoprire. Per questo motivo città come Londra, San Francisco o Bangkok sono le mete perfette.

Continuiamo con il Cancro, altro segno a cui piacciono città in continua evoluzione come New York, Amsterdam o anche Singapore.

Il Leone, invece, si trova a suo agio in città che spiccano, come Los Angeles, Roma e dintorni e Mumbai. Anche la Vergine ama mete un po’ pretenziose e molto curate come Parigi, Tokyo e Ginevra.

Le città perfette per l’altra metà dello zodiaco

Il segno della Bilancia è attratto dall’architettura armonica di città come Vienna, Copenaghen e Buenos Aires. Ma non disdegna luoghi come Bali, con quei paesaggi paradisiaci che tolgono il fiato.

Lo Scorpione, al contrario, ama le città più misteriose come New Orleans, Il Cairo e Marrakesh.

Il segno del Sagittario non è fatto per sentirsi legato solo a un luogo, ama scoprire sempre cose nuove. Ma città come Budapest, Madrid o Città del Capo sono mete che lo affascinano molto.

Il Capricorno, segno che predilige l’ordine, si sente più attratto da città come Seul, Oxford o Lussemburgo.

Passiamo all’Aquario, amante di luoghi poco turistici ma affascinanti, predilige Stoccolma, Riga e Toronto, tutte città dal clima abbastanza freddo.

Per finire i Pesci, attirati dalle città sul mare o intorno a specchi d’acqua come Lisbona, Kyoto e San Paolo.

Quindi, ecco quali città visitare o in cui trasferirsi in base alla compatibilità con il segno zodiacale. A qualcuno sembrerà strano, ma vale la pena approfittarne per vedere un posto nuovo.

