Sono questi i segreti che in pochi conoscono del segno più nobile e sincero dello zodiaco

Chi non ha dei lati nascosti nel profondo del proprio essere che gli altri non conoscono e probabilmente noi stessi non sappiamo di avere?

In questo articolo ci occuperemo dei sette segreti nascosti del segno del Leone.

Il Leone è il quinto segno dello zodiaco e come l’Ariete è dinamico e virile, ma è meno impulsivo di quest’ultimo. È un segno forte, coraggioso, dominante, ambizioso, un leader che tutti amano seguire. Molto sicuro di sè, a tal punto che è considerato il segno regale dello zodiaco. Si tratta di un segno di fuoco, di buon cuore e rappresentato da Ercole nella mitologia greca. Sempre pronto ad aiutare gli altri, è espansivo, estroverso e nella vita esegue tutto con passione ed entusiasmo.

Non solo protegge gli altri, ma anche se stesso, perché sa di avere un lato più sensibile che potrebbe renderlo più vulnerabile. Per questo motivo avrà sempre difficoltà ad esprimere per intero e nella loro pienezza i suoi sentimenti e le emozioni.

Sono questi i segreti che in pochi conoscono del segno del Leone.

Preferisce avere pochi amici ma buoni

In pochi riescono a conquistare la fiducia e la stima del Leone per questo motivo, anche se ha tanti amici, sono pochi coloro a cui vuole veramente bene.

Nasconde bene le sue sofferenze

Il Leone spesso cela il suo dolore dietro l’orgoglio, le delusioni e la tristezza con un sorriso e tanta allegria.

Sempre sincero a qualsiasi costo

Il Leone è sempre sincero, anche quando sarebbe più opportuno nascondere la verità.

Infatti, questo segno dello zodiaco è sempre pronto ad ammettere i suoi sbagli e le sue colpe e a prendersene le responsabilità.

Ama i legami stabili e duraturi

Pur non temendo la solitudine, il Leone ama i legami stabili e duraturi. Preferisce crearsi una famiglia, ed essere circondato da persone che lo amino in modo sincero.

Odia gli indecisi

Già, è proprio così il Leone odia gli indecisi.

Non ama avere rapporti con persone che tendono a usare tattiche come il “tira e molla” o che tendono ad essere indecise e a preferire le vie di mezzo.

Ama le sfide impossibili

Il Leone ama le sfide impossibili, le affronta e vuole vincerle a tutti i costi senza mai tirarsi indietro. Sa ciò che vuole ed è pronto a sacrificarsi pur di ottenerlo.

