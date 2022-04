Il tempo è dalla nostra parte, le temperature si stanno alzando e il cielo è sereno. Non c’è momento migliore quindi per mettersi con lo zaino in spalla ed esplorare la nostra bella Italia. Laghi, mari, monti, paesaggi incredibili, non per niente l’Italia è considerata uno dei Paesi più belli del Mondo. Basta guardarci intorno e anche il più piccolo paesino sperduto tra le montagne può lasciarci senza fiato. Non ci basta essere il Paese con più siti riconosciuti Patrimonio dell’Unesco, no. Perché dietro ogni angolo possiamo trovare un nuovo spettacolo frutto della natura. O qualche opera architettonica di epoche ormai lontane.

Gli appassionati di natura e verdi paesaggi non possono non fare un salto vicino Como. Canyon creati dagli agenti atmosferici e cascate incredibili che caratterizzano l’Orrido di Nesso, uno spettacolo che sembra quasi uscire da un dipinto.

Si trovano vicino Roma questi 3 posti poco conosciuti, ideali per una gita di un giorno alla scoperta di rovine incredibili

Insomma, abbiamo già parlato di alcuni luoghi poco turistici che sono delle vere gemme nascoste. Un altro esempio il borgo di Atessa, che ospita addirittura quel che sembra una costola di drago. Una cittadina nel cuore dell’Abruzzo avvolta tra mito e leggenda. Oggi vediamo qualche meta meno conosciuta non distante da Roma. Perfetta per chi vuole passare un weekend fuori porta senza allontanarsi troppo.

In un’ora e mezza 3 tappe da lasciare senza fiato

Partiamo da poco vicino Roma e proseguiamo più a Sud, fino ad arrivare a Cisterna Latina. La prima tappa di questo tour è Albano Laziale, su un piccolo canyon di fronte a Castel Gandolfo. Stiamo parlando del Romitorio di Sant’Angelo in Lacu, un posto avvolto nel mistero. Panorami mozzafiato, natura quasi selvaggia e rovine di una struttura dell’anno mille. Il Parco dei Castelli Romani è ricco di storia e vale la pena visitarlo tutto.

Proseguiamo più a Sud, fino a Cori, un piccolo Comune in provincia di Latina. Qui è possibile ammirare il Tempio di Ercole ed il Tempio di Dioscuri. Non solo nel cuore di Roma si possono ammirare le testimonianze d’epoca romana. Preservati al meglio possibile, del Tempio di Dioscuri purtroppo restano solo 3 colonne. Finiamo questo piccolo tour con un altro luogo tra boschi e ruscelli, il Giardino di Ninfa. Nel Comune di Cisterna Latina è possibile visitare questo monumento naturale straordinario. Le rovine di una chiesa del decimo secolo diventate un giardino botanico. Tra ruderi, sentieri e boschi, sembrerà di essere catapultati in un’altra epoca.

Quindi, si trovano vicino Roma questi 3 posti che sono magari poco conosciuti ma che vale davvero la pena visitare. Possiamo organizzare una gita fuori porta on the road e attraversare il Lazio alla scoperta di questi luoghi. Un’avventura da vivere senza andare dall’altro capo del Mondo e soprattutto anche molto economica.

Approfondimento

Questa splendida cittadina poco conosciuta tra Toscana e Umbria si visita in un giorno per una gita in primavera