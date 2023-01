Cosa fare prima della corsa e come allenarsi al meglio, evitando patologie e fastidi

Ecco come correre e cosa fare perché l’attività sia davvero salutare, evitando che insorgano fastidì e patologie.

La corsa è una di quelle attività che, apparentemente, non richiede alcuna speciale preparazione. Tuttavia, non è del tutto così in quanto se si vuole fare uno sport davvero salutare, bisogna conoscerne le regole. Anche per la corsa, quindi, è consigliabile adottare alcune precauzioni e preventivamente porre in essere determinate azioni. Infatti, se praticata in modo non corretto e senza adeguati accorgimenti, può essere fonte di problemi e fastidi. Ebbene, la prima cosa da fare è quella di valutare qual è la nostra salute cardiovascolare e respiratoria. Inoltre, se si intende praticare la corsa con continuità, sarebbe anche opportuno consultare un ortopedico. Dette preventive consulenze e indagini servono per capire se ci sono controindicazioni alla corsa o come dovremmo praticarla. Il tutto, allo scopo di evitare che un’attività salutare per definizione si trasformi in una pratica controproducente.

Precauzioni da seguire per non causare danni

La corsa è un’attività che va svolta con tecnica, in modo da evitare delle patologie indotte. La scorretta posizione del piede o poggiarlo in maniera sbagliata, infatti, può causare danni al medesimo e alle articolazioni. Vediamo, dunque, come allenarsi al meglio. Anzitutto, quando si corre si deve fare attenzione al momento del contatto del piede con il suolo. In particolare, per evitare microtraumi, l’atterraggio deve coinvolgere tutta la pianta del piede.

Inoltre, il corridore deve assumere una postura inclinata, con il busto proteso in avanti. Ciò, per ammortizzare l’atterraggio ed ottenere l’impulso giusto per i passaggi successivi. Altro aspetto importante è quello di fare stretching sia prima che dopo la corsa. Il tutto, per prevenire eventuali patologie che riguardino i muscoli o i tendini.

Cosa fare prima della corsa e come allenarsi per trarre i maggiori benefici possibili

Il terzo accorgimento consiste nel seguire un percorso graduale. Questo significa che occorre iniziare da distanze brevi (es. 20 minuti) e poi intensificare il lavoro di volta in volta. Inoltre, sarebbe opportuno alternare la corsa con la camminata veloce o con altri sport e attività. L’esercizio eccessivo, infatti, può essere causa di infiammazioni ai tendini o, addirittura, di infortuni. Infine, sul momento migliore per correre, si può dire che, tendenzialmente, farlo in serata consente di scaricare lo stress dell’intera giornata.

Di mattina, invece, potrebbe provocare spossatezza per il resto della giornata, ma si tratta di una variabile del tutto soggettiva. Infatti, molti corrono di mattina proprio per dare un impulso più energico alla giornata di lavoro.