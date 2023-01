Il segno più catastrofico e pessimista e quello più positivo e audace saranno fortunati nel 2023

In un Mondo pieno di guai e di sorprese, forse vorremmo conoscere il segno più pessimista e il più ottimista dello zodiaco. Andiamo allora alla loro scoperta

Pessimismo e ottimismo sono due motivi che si alternano nella vita. Se tutto va bene il nostro morale va a gonfie vele e tutto ci sembra positivo. Anche se questa è la tendenza di tutti i segni dello zodiaco, tuttavia alcuni riescono meglio a gestirla, altri invece sono più tendenti ad abbattersi.

Il segno più ottimista dello zodiaco

Diamo uno sguardo prima di tutto al segno più ottimista, quello che in genere reagisce meglio agli alti e bassi della vita. Coloro che sono ottimisti vedono l’acqua presente nel bicchiere e non invece quella che manca. Ebbene, i Pesci sono proprio di questo partito. il loro bicchiere è sempre pieno per la metà.

Questa positività riescono a trasmetterla agli amici e alle persone che incontrano. Nati tra il 20 febbraio e il 20 marzo, sono dotati di grande creatività, audacia e una buona dose di genio.

Per di più si aggiunga che il 2023 sarà un anno d’oro per i Pesci. Saranno benedetti in amore, faranno faville del lavoro e saranno anche molto abili nel gestire il denaro. Ma tutto questo dipende anche da un’anima fortemente spirituale, una sorta di guida interiore che li porta avanti nel mare burrascoso della vita. A partire poi da metà maggio Giove sarà al loro fianco e li caricherà di tante energia positiva, che si tradurrà in un’ottima salute.

Il segno più catastrofico e pessimista e non sono i Pesci

Potremmo dire che all’opposto del segno dei Pesci, troviamo quelli del Toro. Passiamo così da un segno d’acqua a un segno di terra. Generalmente, il Toro è una persona molto posata, senza grandi sogni, ma teso a organizzare bene la vita familiare e gli affari che gli girano intorno.

Tuttavia, può diventare anche il segno più pessimista. Quelli del Toro sono nati tre il 20 aprile il 20 maggio. Hanno la caratteristica di non tuffarsi a capofitto negli affari. Non li realizzano senza aver preso bene tutte le misure prudenziali. Niente investimenti fatti a casaccio o veloci giochi di mano.

Piuttosto ponderazione, riflessione e solo al termine di questa si passa all’azione. Tuttavia, secondo gli astrologi è forse questa grande riflessione che porta molto spesso a rinunciare ai progetti intrapresi.

Un 2023 promettente per Pesci e Toro

Il non essere sicuro di poter completare la cosa in tutto e per tutto, potrebbe portarli a essere il segno più catastrofico e pessimista. Tuttavia, compensano questa tendenza con un quotidiano abbastanza tranquillo, che cerca anche di sdrammatizzare determinate situazioni.

Pesce e Toro allora si trovano proprio agli opposti nel modo di affrontare la vita. I primi si tuffano in essa come nel mare, i secondi invece restano ben saldi con gli zoccoli per terra, poco propensi a muoversi.

Nel nuovo anno 2023 il Toro riceverà molta spinta da parte di Giove e un colpo di fortuna. Avrà così un morale abbastanza alto e una voglia maggiore di portare a compimento gli affari intrapresi.