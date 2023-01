Novità tra i borghi più belli d’Italia: la perla toscana in provincia di Firenze che ti sorprenderà

Entrare nella lista prestigiosa dei borghi più belli d’Italia non è cosa da poco; significa far parte di un consorzio che promuove, tutela ed in un certo senso reinterpreta il significato di un borgo, per quanto piccolo. Così ecco la novità toscana.

La Toscana non ha bisogno di presentazioni, né di punti di nuovi elogi. In estrema sintesi contiene in poche centinaia di chilometri tutto ciò che si può richiedere ad un paradiso. Dall’arte delle città ai borghi di campagna sparsi, dal mare fino alle foreste e alle punte degli Appennini. Ma non è detto che tutti conoscano San Donato in Poggio, la novità tra i borghi più belli d’Italia e meta per mangiare e bere bene. Così vediamo cosa rende la visita meritevole di una fuga nel weekend dallo stress e dalla confusione della città.

Un passo importante verso la pace e la bellezza

Manca solo l’ingresso ufficiale nel sito, ma per il resto il riconoscimento è da poco arrivato ed è importante per il piccolo borgo del Chianti, parte del Comune di Barberino Tavarnelle e sospesa tra il territorio fiorentino e quello senese. Si potrebbe sintetizzare, quello che godremo da lassù, come un incontro tra storia e bellezza. E forse non c’è modo di dire più calzante rispetto al vecchio adagio per il quale nella botte piccola c’è il vino buono. Il borghetto si allunga attorno al castello medievale che domina le vallate sul Chianti ed al Palazzo che dal XVII secolo ha ospitato i marchesi Malaspina. Nella piazzetta principale, ecco un curioso pozzo esagonale che per tanti anni ha aiutato i locali a conservare l’acqua. Svetta tra le costruzioni di pietra il cosiddetto Torrino, ovvero una torre di avvistamento dalla forma squadrata.

Le vie del borgo, sono poche è perpendicolari, ma non per questo meno preziose. Il tempo è una variabile che scompare passeggiando tra le pietre ed i balconcini fioriti. E soprattutto, il desiderio di panorami e di vallate verdi e suadenti sarà presto esaudito: basta uscire dalle porte medievali per vedersi circondati da dolci colline e vigneti. Il turista frettoloso consumatore di musei non troverà qui ciò che cerca. Ma lo troveranno i viaggiatori appassionati di bellezza e privi del peso della fretta. La serenità è assicurata, e a questo punto può avere senso fermarsi in un agriturismo per passare una nottata e per fare una passeggiata per i campi.

Novità tra i borghi più belli d’Italia e meta per mangiare e bere bene

C’è poco da nascondere, i palati fini possono trovare ciò che fa per loro. Le cantine del Chianti sono una realtà vinicola internazionale. Una degustazione in cantina può diventare molto più di un approfondimento su una bevanda alcolica. Ma il modo migliore per entrare in contatto con lo spirito di una terra. Per non parlare delle trattorie e dei prodotti tipici che deliziano gli avventori.

