Ora che l’estate sta per finire è normale riprogrammare la vita in base a priorità ben precise. Per molti, una di queste è riprendere ad allenarsi con costanza. Così, molti si trovano davanti a un bivio: quale attività fisica scegliere? Per compiere la scelta bisogna tener presente alcuni parametri. Tra questi, due esigenze più diffuse sono bruciare più calorie possibili e dare benefici al nostro cuore. Allora, ecco quale sport scegliere per dimagrire velocemente e proteggere il cuore a qualsiasi età. Vedremo che alcune attività sono più funzionali di altre e che, contrariamente a quanti molti pensano, possiamo cominciare ad allenarci ad ogni età. Avremo sempre grandi benefici.

Ecco quale sport scegliere per dimagrire velocemente e proteggere il cuore a qualsiasi età

Prima di addentrarci nella questione, è bene specificare che l’allenamento ha effetti estremamente soggettivi. In base a come è fatto il nostro corpo, possiamo scegliere la tipologia di sport più funzionale. Tuttavia, è possibile spendere alcune parole su concetti generali che aiutano ad orientarci.

Non possiamo dire quale sia lo sport che fa dimagrire di più o che fa meglio al cuore, a livello assoluto. Questo perché molto dipende dall’intensità con cui ci alleniamo. Lo sport che fa dimagrire è quello che costringe il nostro corpo a un maggior consumo calorico. Parliamo di sport che coinvolgono molti muscoli (la corsa, per esempio). Inoltre, bisogna tenere un ritmo medio, rientrando nella cosiddetta “soglia aerobica”. Entriamo in soglia aerobica quando ci sottoponiamo a uno sforzo per più di 3 minuti. L’allenamento aerobico, oltre ad essere il principe degli allenamenti per dimagrire, ha anche effetti sensibili sulla salute cardiovascolare.

Tenendo presenti questi concetti, la migliore attività da praticare per dimagrire e fare del bene al cuore è un’attività aerobica sostenuta per 30-40 minuti giornalieri. Bici, corsa e nuoto, magari con variazioni di intensità, sono tutti ottimi candidati.

Siamo sempre in tempo per iniziare

Una recente ricerca francese, di cui la Fondazione Veronesi riporta gli esiti, mostra come l’età non sia un problema per avere benefici dallo sport. Lo studio è stato portato avanti su 40 soggetti compresi tra i 55 e i 70 anni di età. La ricerca ha dimostrato che non c’è differenza, in termini di benefici cardiovascolari, tra chi ha iniziato ad allenarsi prima e chi dopo i 30 anni. Al contrario, ci sono molte differenze tra soggetti attivi e sedentari. I secondi hanno un battito cardiaco a riposo sensibilmente più alto, pareti dei vasi più sottili e più difficoltà a immagazzinare ossigeno. Insomma, una chiave per il benessere è allenarsi con allenamenti aerobici, a qualsiasi età.

Approfondimento

Ecco 3 errori da evitare in palestra a settembre per mettere velocemente massa muscolare