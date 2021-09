Sempre più persone, per passione o per lavoro, si dedicano alla coltivazione.

Anche la crescente tendenza a portare sulle nostre tavole prodotti da coltivazione biologica sta incrementando quello che per tanti è un hobby e per altri un bel business.

Avevamo già parlato di come per eliminare questi pericolosi insetti da orti e giardini basta solo 1 prodotto economico.

In questo articolo cercheremo di offrire un’efficace soluzione ad un problema che affligge soprattutto chi abita in campagna e nelle periferie più vicine a boschi e aree rurali.

Stiamo parlando degli animali selvatici come cinghiali, tassi, lepri e tutte quelle specie che, mosse dalla fame e con l’oscurità della sera, si intrufolano in orti e giardini provocando numerosi danni alle colture.

Il segreto economico e sicuro per tenere lontano gli animali selvatici da orti e giardini

Non è raro apprendere dalle cronache locali di piccole invasioni notturne da parte di animali selvatici che sono attirate dai prodotti dei campi e dei frutteti, arrivando spesso molto vicine alle abitazioni.

Alcuni coltivatori spesso trovano interi campi devastati dallo scavare e grufolare dei cinghiali.

Per ovviare a questo problema esistono in commercio molte trappole e sostanze ma assai poco etiche e rispettose dell’animale e dell’ambiente.

Ecco, quindi, il segreto economico e sicuro per tenere lontano gli animali selvatici da orti e giardini, con due semplici prodotti: Peperoncino e aglio.

Come difendere le colture?

Pare infatti che cospargere di peperoncino il perimetro dei nostri orti, specie nel periodo della raccolta, possa preservare le colture dalla razzia e dai danni degli animali selvatici.

In alternativa si possono utilizzare peperoncini interi finemente tritati, ai quali aggiungere anche dell’aglio schiacciato grossolanamente. Questa procedura andrà ripetuta anche in caso di pioggia, che potrebbe lavar via il peperoncino e creare dei varchi.

Accanto a questo segreto economico e sicuro, anche coltivare un piccolo recinto d’aglio potrebbe farli desistere.

Queste “bestiole”, dotate di un infallibile olfatto, saranno infatti già allarmate dal suo odore fastidioso.

Se nonostante questo si avvicineranno oltre, il contatto delle mucose nasali con il peperoncino li farà arrendere definitivamente!

L’irritazione che ne deriverà sarà temporanea e senza conseguenze. Basterà a salvare raccolti e piante dai danni, talvolta anche ingenti, che questi animali possono fare.

