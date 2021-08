Mai come nei passati mesi di pandemia abbiamo apprezzato l’importanza di avere un sistema immunitario forte. Una delle questioni spesso aperte è limitare lo sport può essere un errore? Studi alla mano, la risposta è probabilmente sì. Questo perché la relazione tra attività sportiva e difese immunitarie è oramai comprovata. Ma la verità è anche che limitare lo sport è impossibile. Abbiamo imparato che bastano due metri quadrati della nostra camera e un po’ di grinta per tenerci in forma come degli atleti. Ecco l’allenamento da fare a casa per arrivare a settembre con difese immunitarie di ferro ed evitare i classici malanni del cambio stagione. Ci stupiremo a scoprire quanto basti poco per dare grandissimi benefici al nostro organismo.

La conta dei leucociti non mente

Uno studio portato avanti dall’ELAV, ente che si occupa di ricerca e alta formazione per tutto ciò che concerne le scienze motorie, chiarisce le cose. L’attività sportiva fa bene al sistema immunitario. In un’intervista pubblicata dall’Associazione Nazionale di Impianti Sport e Fitness (ANIF), i professori Damiano Molinaro ed Enrico Guerra, relatori dello studio, spiegano il perché.

La ricerca mostra come, anche dopo un singolo allenamento a intensità moderata e inferiore a mezz’ora, il numero dei leucociti nel sangue quadruplica. Questi organismi, comunemente chiamati globuli bianchi, sono i responsabili principali del nostro sistema immunitario. Questo innalzamento repentino delle difese immunitarie si chiama leucocitosi, ed è uno degli effetti principali dell’allenamento. I leucociti nel sangue rimangono alti fino a 24 ore dopo, ma la condizione può cronicizzarsi se ci alleniamo con costanza.

Come detto, non servono sforzi sovraumano per stimolare la leucocitosi. Basta un allenamento a intensità moderata, da fare senza alcun attrezzo, per non più di venti minuti. Vediamo insieme un esempio.

Ecco l’allenamento da fare a casa per arrivare a settembre con difese immunitarie di ferro

Oramai molti l’hanno capito: non servono montagne di attrezzi per tenersi in forma. Un allenamento che segue il protocollo HIIT (allenamento intervallato ad alta intensità), svolto senza attrezzi per circa 20 minuti al giorno può darci grandi benefici. Soprattutto al sistema immunitario. Fino a settembre, pur viaggiando e non avendo voglia di andare in palestra, possiamo allenarci più che mai. Per arrivare al cambio stagione con delle difese di ferro, proviamo a praticare degli allenamenti ad alta intensità. I tre protocolli principali sono: TABATA, EMOM e AMRAP. Questi protocolli possono essere preparati con soli esercizi a corpo libero e restituiscono i loro benefici con una durata massima di 20 minuti.

Approfondimento

Quasi tutti fanno quest’esercizio per snellire le gambe ed eliminare la cellulite commettendo un grave errore