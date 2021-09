Le innovazioni capitano quando un evento più grande di noi sconvolge la nostra vita e la nostra routine. In particolare, l’ultimo grande evento del genere è la ormai tristemente famosa pandemia di covid 19 che ha costretto quasi tutti a cambiare qualcosa della propria vita. Anche la cucina e il nostro modo di cucinare ha conosciuto un importante cambiamento.

Con le chiusure forzate di bar e ristoranti, infatti, i cuochi hanno inventato altri modi per portare avanti il loro lavoro e la loro passione. In particolare, alcuni hanno optato per spedire a casa dei clienti le cene, seguendo il menù del ristorante. Altri, invece, hanno voluto differenziarsi, proponendo dei piccoli assaggi. Da qui nascono le famose scatole degli chef stellati, che in molti vendono anche tramite negozi virtuali o reali.

Tra i tanti troviamo Carlo Cracco e Ciccio Sultano, ma la tendenza è proprio quella della diffusione capillare. Anche noi possiamo prendere spunto da questa importante novità. Infatti, per cucinare piatti come gli chef stellati basta un barattolo e qualche segreto.

Piccolo è meglio, anche le porzioni

Per cucinare nei barattoli in casa dobbiamo, innanzitutto, seguire le linee guida del Ministero Della Salute. Creare dei piatti gourmet è bellissimo e divertente, ma dobbiamo sincerarci di farlo in sicurezza. Dunque, cerchiamo di capire cosa possiamo prendere come spunto da questa innovazione gastronomica.

I barattoli hanno un grande lato positivo: riescono a farci impiattare bene le nostre creazioni. Infatti, la parte più difficile per molti di noi è la fase dell’impiattamento. Dare una forma armonica alle nostre creazioni è complicato. E, dato che l’occhio vuol sempre la sua parte, un piatto con un buon gusto ma senza una bella forma lascia a desiderare.

Di conseguenza, l’uso del barattolo ci obbliga a dare forma alle nostre creazioni, ma la questione non finisce qui. In particolare, potremmo giocare con i colori degli ingredienti che usiamo. Ad esempio, quando prepariamo una parmigiana di melanzane, possiamo mettere strato dopo strato nel barattolo. Dato che è di vetro e quindi trasparente, i nostri amici o famigliari potranno apprezzare tutti i colori diversi delle melanzane, del pomodoro, del basilico e della mozzarella. Il piccolo tocco di classe è sempre quello di mettere un po’ di verde sulla superficie del barattolo.

