Ecco quale sarebbe la migliore piastra per capelli, sta andando a ruba perché fa durare il liscio

Avere i capelli lisci e volerli ricci e viceversa è una caratteristica comune a tutti. Questa verità non è scritta da nessuna parte, eppure caratterizza la vita di ogni donna.

Non siamo mai contente dei nostri capelli e quelli degli altri ci sembrano sempre più belli. Per questo motivo, e per sentirsi più belli e in ordine, molti di noi utilizzano puntualmente piastra, arricciacapelli e tanti altri accessori. Anche a casa, infatti, è facile ottenere una bella piega, soprattutto se sappiamo come farla.

Il problema, però, è farla durare. Ci sarà sempre, infatti, quel leggero alone di crespo intorno ai capelli o quella ciocca che non vorrà proprio saperne di rimanere in ordine. E guarderemo ancora una volta con invidia quella persona che ha i capelli sempre e inspiegabilmente perfetti.

Da oggi potremo mettere da parte i sentimenti negativi, perché avremo anche noi dei capelli lisci davvero impeccabili. Come ci riusciremo? Grazie a una particolare piastra, ideale per far rimanere a lungo i nostri capelli lisci.

Ecco quale sarebbe la migliore piastra per capelli, regala una chioma liscia e lucente come dal parrucchiere

Usare la piastra non è semplice come sembra. Molti di noi non usano le accortezze necessarie al caso e finiscono con i capelli rovinati e bruciati, sin dalla giovane età.

Anche se per rinforzare i capelli possiamo usare ingredienti economici, dobbiamo comunque fare attenzione a come li trattiamo. Utilizzare il termo protettore prima di asciugarli, ad esempio, sarà fondamentale per rendere i capelli più belli e, di conseguenza, far durare più a lungo la piega.

Consigli utili su temperatura e spazzola da utilizzare per una chioma liscia e lucida

Inoltre, insieme all’ottima piastra che tra poco andremo a presentare, ci saranno altri 2 consigli utili da seguire per non rovinare i capelli.

Il primo è quello di non passare troppe volte i ferri roventi sulla stessa ciocca. Con questo errore, infatti l’unica cosa che otterremo sarà quella di bruciare i nostri capelli, che sembreranno paglia, con le punte spezzate.

Un altro segreto importante per mantenere i nostri capelli sani riguarda il modo di utilizzare la spazzola. Oltre a pulirla e disinfettarla regolarmente, la spazzola dovrà districare con gentilezza i nostri nodi.

Molti di noi, soprattutto chi ha i capelli più lunghi, tendono a strattonare i capelli, fino a strapparli, soprattutto quando ci sono dei nodi.

Anche in questo caso, per evitare di danneggiare la nostra chioma, dovremo procedere in modo diverso. Bisognerà, innanzitutto, pettinare i capelli per gradi, salendo dal basso verso l’alto. Inizieremo, quindi, a pettinare le punte e, quando le avremo private dei nodi, passeremo alla parte loro sovrastante.

Continueremo in questo modo, fino ad arrivare alle radici.

Ecco la piastra che sta spopolando

Per mantenere belli e sani i nostri capelli, inoltre, dovremo scegliere consapevolmente la piastra che useremo. Quella a vapore, ecco quale sarebbe la migliore piastra per capelli in circolazione, ad oggi.

Sfruttando il potere del vapore acqueo, infatti, questa piastra liscerà i nostri capelli, aiutandoci su 2 fronti. I nostri capelli non saranno più elettrici e, oltretutto, saranno protetti dall’effetto crespo.