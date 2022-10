Come pulire e disinfettare la spazzola per capelli da polvere, sporco e batteri

La spazzola per capelli è uno di quegli strumenti che tutti abbiamo in bagno. Può avere denti stretti o larghi, ed essere a setole morbide o più rigide.

Ognuno usa quella più adatta a sé, in base alle caratteristiche dei propri capelli. Chi ha una chioma riccia, ad esempio, dovrà utilizzare una spazzola districante o in legno. Chi ha i capelli corti, invece, potrà optare per un semplice pettine a denti stretti.

Ciò che, però, accomuna tutti le spazzole e i pettini, al di là delle differenze strutturali, è la loro capacità di trattenere lo sporco. E non stiamo parlando solo dei capelli che rimangono incastrati tra le setole e i denti, ma anche di polvere, sporco, forfora e tanto altro. Insomma, anche le spazzole necessiterebbero di una pulizia accurata, da svolgere a intervalli regolari, per evitare il proliferare di microrganismi indesiderati.

Nelle righe che seguono scopriremo 3 metodi naturali con cui pulire in profondità i nostri strumenti per capelli. Non dovremo comprare detergenti particolari, perché tutto quello che ci servirà, probabilmente, lo avremo già in casa.

Come pulire e disinfettare la spazzola per capelli con 3 metodi naturali

Ogni giorno, quando sistemiamo trucco e capelli prima di uscire, siamo spesso presi dalla fretta. Per questo, difficilmente dedichiamo tempo alla pulizia dei nostri accessori.

In realtà sbagliamo, e, per capirlo, basterebbe sapere cosa succederebbe alla nostra pelle se si usassero spugnette o pennelli non lavati correttamente.

Pulire bene le nostre spazzole e i pettini, invece, sarebbe importante per non trasportare sui capelli sporco e batteri. In sostanza, quindi, per mantenerli belli e puliti il più a lungo possibile.

Olii essenziali disinfettanti

I metodi che seguiranno saranno da mettere in atto solo dopo che avremo strappato via dalla spazzola tutti i capelli rimasti intrappolati in essa.

Il primo metodo utile per disinfettare le nostre spazzole è riempire una bacinella con 3 litri d’acqua calda. In questa discioglieremo 2 cucchiai di bicarbonato e 3 gocce di olio essenziale al tea tree, quindi, lasceremo in ammollo tutte le nostre suppellettili. Dovremo far passare all’incirca 1 ora prima di risciacquare.

Altrimenti potremmo usare l’olio essenziale alla lavanda, utilissimo grazie alle sue proprietà detergenti, ma anche purificanti e deodoranti.

Sapone di Marsiglia

Altrimenti potremmo riempire sempre la stessa bacinella con acqua calda e aggiungervi 2 cucchiai di scaglie di sapone di Marsiglia, o neutro. Anche in questo caso, dovremo lasciare il tutto in ammollo per circa 60 minuti.

Se non dovessimo disporre di questi 2 tipi di sapone, potremmo usare anche il nostro shampoo. Anche con questo prodotto sarà facile capire come pulire e disinfettare la spazzola per capelli.

Il risultato sarà perfetto con tutte e 3 le soluzioni proposte.

