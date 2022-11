Chi usa Telegram deve assolutamente conoscere gli ultimi aggiornamenti perché sono pazzeschi

Telegram è una delle app di messaggistica più utilizzate al Mondo ed è, praticamente, la diretta concorrente di WhatsApp. Lo scorso 5 novembre, il team di Pavel Durov ha lanciato un nuovo aggiornamento che andrà ad aggiungere e migliorare alcuni aspetti dell’applicazione.

Come ben sappiamo, uno dei punti forti di Telegram sono proprio i gruppi. Questi ultimi, infatti, a differenza di WhatsApp, possono contenere fino a 200.000 membri e diventare dei veri e propri ambienti sociali a sé stanti. Tuttavia, crescendo sempre di più, questi gruppi diventano praticamente ingestibili non solo per i moderatori, ma anche per gli utenti stessi, che non riescono a interagire in maniera ordinata.

Per questo motivo, Telegram ha introdotto il concetto di “topic”. In pratica, nei gruppi contenenti più di 200 membri, d’oggi in avanti, si potranno creare degli spazi interni, dedicati a qualsiasi argomento. Saranno, quindi, come delle chat individuali dove si potranno scambiare messaggi, iniziare sondaggi e così via. Per attivare, gestire e controllare i topic basterà effettuare l’accesso, lato amministratore, alle “Impostazioni del gruppo”. Dopo di che, nella sezione “Permessi” si potranno anche gestire le varie autorizzazioni.

Chi usa Telegram deve assolutamente conoscere questo nuovo modo per fare soldi

Un’altra novità davvero molto interessante, invece, riguarda gli username. Con il nuovo aggiornamento, infatti, si avrà la possibilità di assegnare ai nostri account diversi username collezionabili. Questi ultimi si possono acquistare, o anche vendere, attraverso la nuova piattaforma “fragment”. In pratica, Telegram ha di fatto aperto un mercato, basato su blockchain, in cui vengono offerti gli NFT degli username, proprio come se fossero oggetti rari da collezione. Andando sulla piattaforma, possiamo notare come alcuni username potrebbero attualmente valere anche decine di milioni di dollari.

Novità interessanti anche per gli utenti Premium

Oltre a queste nuove funzionalità, Telegram ha introdotto delle novità anche per i suoi utenti Premium. Quella più importante riguarda sicuramente la trascrizione dei videomessaggi. Gli abbonati, infatti, fino ad ora hanno avuto la possibilità di ricevere una trascrizione istantanea dei messaggi vocali, in modo tale da poter leggere il contenuto dell’audio senza ascoltarlo. Questa funzionalità molto comoda, quindi, verrà implementata anche nei videomessaggi, facilitando e velocizzando le interazioni.

Inoltre, sempre per gli utenti Premium, saranno disponibili 12 nuovi set di emoji utilizzabili per messaggi, didascalie e stati, più altri 4 set di emoji interattive. Queste ultime sono molto particolari poiché riproducono degli effetti a schermo intero davvero divertenti e colorati.

Design e usabilità

Le altre migliorie, invece, comprendono principalmente l’usabilità dell’app e il design. In questo senso, sono stati migliorati, ad esempio, i temi scuri per gli utenti iOS. Questi ultimi d’ora in poi avranno delle chat con colori più equilibrati e con un migliore effetto sfocatura durante lo scrolling. Mentre gli utenti Android avranno la possibilità di ridimensionare o aumentare il testo, applicando tali modifiche su tutta la chat.

Tra le modifiche a livello di design, infine, segnaliamo l’aggiunta di una nuova animazione quando si scorre un messaggio verso sinistra e l’introduzione di varie opzioni di chiamata nel menù del contatto. Quindi, ecco quali sono gli ultimi aggiornamenti che chi usa Telegram deve assolutamente conoscere per sfruttarli appieno.