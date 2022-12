Ecco quale ingrediente non può mancare nella tisana digestiva che sgonfia la pancia post abbuffate

Ecco quale ingrediente non può mancare nella tisana digestiva-proiezionidiborsa.it

Consigli per preparare una tisana digestiva in 10 minuti con ingredienti naturali contro gas intestinali, gonfiore, pesantezza o nausea che possono insorgere dopo il pranzo di Natale

Quando ancora deve arrivare Natale pregustiamo con gioia la sfilza di leccornie che verranno servite al grande pranzo di famiglia. Antipasti misti, tris di primi e secondi piatti con relativi contorni e per finire loro, i dolci: pandoro, panettone, torrone, cioccolato. Insomma, una vera e propria sfida per il nostro stomaco che si trova a ingurgitare una spropositata quantità di cibo, seppur delizioso.

Ed ecco, quindi, che a un certo punto c’è chi allenta un po’ la cintura o slaccia un bottone per poter riprendere fiato. Ma una volta che il pranzo è finito e abbiamo sorpassato anche il momento di caffè, grappe e liquori che fare per sentirsi meglio?

Le soluzioni e le tattiche per oltrepassare questo momento di difficoltà sono diverse e più o meno funzionali. Ma al di là delle personali interpretazioni, ecco quale ingrediente non può mancare nella tisana digestiva che chiude definitivamente l’abbuffata natalizia.

Un grande classico: il canarino

Certamente, molti conoscono e ripropongono il cavallo di battaglia delle nonne: il canarino, così chiamato per via dell’iconico colore. Una miscela di acqua, limone, menta o alloro fatta apposta per ridurre o almeno alleviare quella sensazione di pesantezza che ci opprime.

In alternativa, possiamo provare anche una ricetta che prevede di spremere in acqua mezzo limone e metà cetriolo, da completare con foglioline di menta.

E per chi non ama perdere tempo? Il vecchio trucco di masticare una fetta di limone è la risposta più immediata che ci sia.

Ecco quale ingrediente non può mancare nella tisana digestiva contro nausea e gonfiore

Detto questo, è giusto anche sottolineare come non ci sia un solo ingrediente in particolare che funziona più di altri. Sono infatti diversi gli alimenti che svolgono una funzione digestiva e possono essere tranquillamente impiegati nella preparazione di tè, tisane o decotti.

Tuttavia, quanti sanno che la cannella, amata protagonista dei dolci natalizi, sarebbe in grado di migliorare la digestione e ridurre la flatulenza.

Proseguiamo, poi, con un ingrediente che ha conosciuto grande notorietà e impiego soprattutto negli ultimi anni: lo zenzero. Il suo gusto piccante è ideale per smuovere il palato dopo un pasto particolarmente ricco di grassi, come appunto il pranzo di Natale. Lo zenzero aiuta a digerire, ma è anche capace di alleviare il senso di pesantezza o di nausea.

Altrettanto utile e colorata è anche la curcuma: agisce contro i gas intestinali, favorisce il metabolismo e abbassa i livelli di colesterolo nel sangue.

Finocchio e rosmarino

Che dire, poi, del finocchio: oltre a combattere il gonfiore addominale apporta anche la giusta nota rinfrescante e drenante. Basterebbe un cucchiaino di semi di finocchio da sbollentare in 200 ml di acqua per 5 minuti: filtriamo, lasciamo riposare e prepariamoci a sorseggiare l’infuso.

Anche il rosmarino è un valido alleato del processo digestivo: contrasta la stitichezza e agevola un regolare assorbimento di colesterolo e zuccheri. È sufficiente farne sobbollire due rametti in acqua, per poi filtrare e lasciare riposare per qualche minuto.

Infine, qualunque sia la tisana che preferiamo, ricordiamoci che è sempre meglio prediligerla al naturale, dolcificando al massimo con un cucchiaino di miele.