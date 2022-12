2 ricette velocissime con la sfoglia per Natale o Capodanno che lasceranno tutti a bocca aperta

Cosa fare con la pasta sfoglia per il pranzo di Natale al posto dei soliti vol au vent con tonno, prosciutto o salse varie.

Prima ancora di pensare a preparare tante gustose prelibatezze per la tavola natalizia, bisogna scegliere su cosa orientarsi. Compito non affatto facile, visto che ricettari e siti abbondano di ricette scenografiche che hanno, comunque, il grande vantaggio di essere veloci. Poi bisogna sempre tenere conto dei gusti dei commensali, oltre al budget a disposizione per la spesa del cenone. Tra regali, decorazioni e quant’altro, spesso si arriva già un po’ tirati alla fatidica spesa infatti, che di solito è sempre abbondante e costosissima.

Del resto, Natale è quel giorno dell’anno in cui ci si ferma un attimo tutti insieme a tavola e si mangia bene, come al ristorante. Non mancano quindi vini pregiati e menù di pesce raffinati, oltre a mille altri dettagli che hanno un certo costo. Tuttavia, si possono presentare piatti che appagano tanto l’occhio quanto il palato anche senza ricorrere a ingredienti eccessivi. Un esempio potrebbero essere proprio queste 2 ricette velocissime con la sfoglia perfette tanto per il pranzo di Natale quanto per il cenone di Capodanno.

La pasta sfoglia: regina in cucina, anche nei primi piatti

La sfoglia è quell’ingrediente che in cucina ci salva sempre, basti pensare alle torte salate che spesso proponiamo a cena anche per smaltire gli avanzi. Usarla a Natale potrebbe sembrare dunque banale, ma è anche vero che, con tutte le preparazioni che ci intestardiamo a fare, bisogna cedere anche alla semplicità. E poi non è detto che la pasta sfoglia si debba per forza usare nelle solite tartine che tanto ci piace presentare come antipasto.

Ad esempio, quanti sanno che la sfoglia si può usare anche per un primo piatto di grande impatto scenografico? Si tratta di una sorta di vulcano fatto di vol au vent che contiene un caldo e goloso ripieno di tagliatelle panna e salmone. Un primo di pesce certamente molto più economico di ostriche e vongole, in grado di mettere d’accordo grandi e piccini.

Ma se già siamo spaventate all’idea di fare una montagna di vol au vent extra large, chiariamo subito che vanno bene anche quelli già pronti. Inoltre, se ci intriga l’idea di un primo piatto come quello descritto, ricordiamo anche che è possibile qualche variazione sul ripieno. Al posto delle tagliatelle panna e salmone possiamo infatti proporre un altro grande classico delle feste: i tortellini. Anche in questo caso, la panna è parte del condimento, abbinata però a prosciutto e piselli.

2 ricette velocissime con la sfoglia: l’originalità a tavola in un battito di ciglia

Sicuramente, però, c’è chi potrà pensare che questa preparazione sia troppo anni Ottanta o troppo banale e quindi preferisce ricorrere ai più classici antipasti. Tuttavia, anziché proporre i classici vol au vent con mousse di tonno o prosciutto, guarniti sporadicamente da qualche oliva, si può fare di meglio.

È così che entrano in gioco questi vol au vent al formaggio e mandorle, semplici ma raffinati. La vera novità è chiaramente la mousse per il ripieno: una soffice nuvola bianca ottenuta amalgamando panna, provolone, mandorle e formaggio grattugiato. Per la guarnizione, invece, come sempre basta pochissimo: capperi o pomodorini secchi, che in cucina difficilmente mancano e a cui accostare qualche scaglia di pecorino.