Altro che farcire, per riciclare pandoro e panettone ecco 3 dolci prelibati pronti in un battibaleno

Pandoro e panettone sono dolci natalizi diffusi e buonissimi, ma dopo averne fatto man bassa si sente la necessità di variarli. Un modo per cambiare gusto e stupire gli ospiti, nonché per utilizzare gli avanzi di Natale. Più che farcirli quest’anno possiamo osare di più e trasformarli completamente in nuovi dolci facilissimi che lasceranno tutti a bocca aperta

Chiunque per servire pandoro e panettone li ha tagliati di modo da poterli farcire. Solitamente a gusto tiramisù con mascarpone oppure con crema a pistacchio o cioccolato, magari riassemblandoli anche in una nuova forma.

Per non essere ripetitivi e scontati possiamo, però, utilizzarli come ingredienti di nuovi e interessanti dessert di cui sicuramente non ci pentiremo.

Altro che farcire, per riciclare pandoro e panettone meglio provare queste ricette

Un classico dessert da preparare col pandoro è il rotolo, di cui esistono numerose varianti. Una super golosa e originale da provare assolutamente è quella con banane e yogurt.

Come prima cosa spezzettiamo il pandoro e mettiamolo in un mixer assieme a 180 g di latte condensato. Ottenuto un composto omogeneo, stendiamolo in una teglia rettangolare coperta da carta forno.

A questo punto, prendiamo 3 banane e tagliamole a rondelle. Frulliamole con 3 cucchiai di zucchero e 250 g di yogurt greco. A piacimento possiamo aggiungere qualche goccia di cioccolato fondente.

Spalmiamo la crema ottenuta sul composto nella teglia, arrotoliamolo e blocchiamo richiudendolo con la carta forno. Lasciamo raffreddare in frigo un paio d’ore.

Prima di servire spolveriamo con cacao amaro.

Dessert cremosi da leccarsi le dita

Con pandoro o panettone possiamo preparare uno squisito zuccotto dal ripieno gustosissimo.

Tagliamo dei pezzetti di panettone o pandoro e bagniamoli nel latte. Distribuiamoli come base in alcuni stampi da cup cake e disponiamoli anche lungo i bordi. Facciamoli aderire appiattendoli con un cucchiaio.

Sbucciamo e tagliamo a dadini 2 mele. Inseriamole in un pentolino con un bicchiere d’acqua e un po’ di succo di limone. Cuociamo a fuoco basso fino a ottenere una sorta di purea. Possiamo aggiungere un pizzico di cannella se gradita.

Prendiamo 200 g di noci e spezzettiamole.

Intanto, prepariamo una crema pasticcera. In un pentolino mettiamo a bollire 400 g di latte. Montiamo in una ciotola 4 tuorli con 80 g di zucchero e 40 g di farina. Aggiungiamo il composto al latte e giriamo continuamente con una frusta. Quando comincerà a bollire uniamo le mele, facciamo addensare e spegniamo.

Raffreddatasi la crema, distribuiamola negli stampini alternandola a strati di noci.

Arrivati all’orlo chiudiamo con un pezzo di pandoro o panettone imbevuto nel latte. Lasciamo in frigorifero per qualche ora. Prima di servire gli zuccotti guarniamo con topping ai lamponi.

Quindi, altro che farcire, per riciclare pandoro e panettone andiamo a vedere il terzo dolce che è una mattonella senza cottura.

Sminuzziamo 50 g di mandorle e 50 g di nocciole. In una ciotola mescoliamo 200 g di burro morbido con 100 g di zucchero e 80 g di cacao. Mescoliamo. Tagliamo grossolanamente il pandoro o il panettone, uniamolo alla frutta secca tritata. Aggiungiamo mezzo bicchiere di latte e la crema preparata col burro.

A piacimento possiamo unire un cucchiaio di rum. Amalgamiamo e distribuiamo in una teglia che faremo solidificare nel frigorifero. Questi dessert saranno un successo, faranno un figurone sulla tavola imbandita accanto ai tradizionali struffoli.