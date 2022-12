Sono assolutamente da provare queste 3 creme per farcire pandoro o panettone pronte in pochissimo

Invece di mangiare la solita fetta di pandono o panettone, ecco come potremo guarnirla! Con queste farciture splendide e davvero buonissime.

Stiamo andando incontro a quel periodo dell’anno in cui, normalmente, si mangia un po’ di più. Natale, la Vigilia, Santo Stefano, e poi Capodanno e l’Epifania, spesso portano qualche chilo in più. Ci si lascia tentare dalle specialità della buona tavola, ed è difficile dire di no ad alcune leccornie. Oltre ai primi e secondi piatti della tradizione, uno dei cavalli di battaglia di queste feste è il dolce. Ci si concentrerà sui dolci tipici della tradizione, come ad esempio il Pannocchio Lupacchioli, in Molise.

Se ci sono, però, dei dolci che uniscono tutta l’Italia da Nord a Sud, quelli sono sicuramente il panettone e il pandoro. C’è chi ama più l’uno e chi l’altro, chi apprezza uvetta e canditi e chi ama la semplicità del pan di Spagna. In generale, per gustare ancora meglio questi dolci, esistono alcune cremine molto semplici da preparare anche a casa. Oggi vedremo come preparare 3 farciture di diversi gusti, ottime per guarnire le fette dei nostri dolci più famosi.

Sono assolutamente da provare queste 3 creme al pistacchio, mascarpone e fragole per rendere ancora più gustosi i nostri dolci

La prima crema che, per antonomasia, dovrà accompagnare la fetta morbida e soffice del nostro dolce è quella al mascarpone. Prepararla è molto semplice e ci serviranno solo pochi minuti. Per prima cosa dovremo prendere un pentolino, in cui verseremo 70 ml di acqua e 150 ml di zucchero bianco semolato. Dovremo mischiare gli ingredienti e far cuocere a fuoco lento, finché non noteremo le prime bollicine in questo sciroppo allo zucchero.

A parte romperemo 5 uova in una ciotola, dividendo albumi da tuorli. Ci serviranno solo questi ultimi, che monteremo utilizzando una classica frusta elettrica. Versiamo, quindi, nella ciotola il nostro sciroppo di zucchero e mischiamo bene il tutto, sempre con delle fruste elettriche. Quando tutto sarà freddo, potremo aggiungere 650 g di mascarpone, un po’ per volta, continuando a mischiare. A questo punto la farcitura al mascarpone sarà pronta e potremo versarla sulle fette di pandoro e panettone.

Una buonissima crema al pistacchio

Un’altra delizia che prepareremo per guarnire i dolci è la crema al pistacchio. Oltre ad essere buonissimi per insaporire il tiramisù di pesche e panna, i pistacchi saranno anche i protagonisti di questa cremina spettacolare. Dovremo cuocere in acqua bollente circa 140 g di pistacchi. Quando saranno morbidi, dovremo asciugarli molto bene e privarli della loro pellicina, quindi frullarli in un mixer con 140 g di zucchero semolato bianco. A parte, in un pentolino, dovremo far sciogliere a bagnomaria 120 g di cioccolato bianco in scaglie, a cui aggiungeremo 40 g di burro.

Quando il tutto sarà sciolto, aggiungeremo i nostri pistacchi tritati e mescoleremo il tutto. Se necessario, aggiungeremo un quarto di bicchiere di latte. E, anche in questo caso, in pochissimi minuti avremo ottenuto una buonissima farcitura per i nostri dolci. Sono assolutamente da provare queste 3 creme. Le due appena viste, così come lo è la 3 farcitura alle fragole. In questo caso la ricetta per prepararla è uguale alla precedente, ma, invece dei pistacchi, frulleremo 140 g di fragole fresche. In tutti e 3 i casi, il nostro palato ringrazierà senza ombra di dubbio.