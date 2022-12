Attenzione in questi posti spendere i soldi e fare la nostra vacanza è meglio. Tutti lo devono sapere!

Fine anno: tempo di bilanci ma anche di progetti e di calendario. Quali spese sostenere nel corso del prossimo anno? Quanti soldi mettere da parte per organizzare la vacanza dei sogni? Quali sono le tasse da pagare e quanto risparmiare? Comprare mobili o elettrodomestici? Vediamo come si potrebbero risparmiare dei soldi facendo le nostre vacanze da sogno!

Molti avranno dimenticato, altri forse non lo hanno vissuto perchè sono nati più tardi rispetto all’unione monetaria dell’area euro, ma prima per andare e spendere a Parigi, a Vienna e in altri Paesi europei le nostre lire andavano converite nella valuta locale. Molti in quel momento conoscevano il concetto di cambio. In sostanza quante lire ci volevano per avere un franco o uno scellino austriaco?

Sembra una vita fa, ma è stato così. Oggi questa esperienza rimane per tutti coloro che viaggiano al di fuori dell’area euro.

Attenzione in questi posti spendere i soldi e fare la nostra vacanza è meglio. Come mai? Tutto dipende se avremo o meno il cambio a favore, e se quindi l’euro tenderà a rafforzarsi o meno nei confronti della valuta locale.

L’euro potrebbe rafforzarsi contro dollaro americano, dollaro australiano, dollaro canadese e sterlina

Euro dollaro americano

Il dollaro è la moneta più scambiata al Mondo. Ecco in quali Paesi è la valuta principale come riportato da wikipedia: Stati Uniti e tutte le dipendenze, Isole BES, Ecuador, El Salvador, Isole Marshall, Micronesia, Palau, Timor Est, Turks, Caicos Isole Vergini britanniche, Territorio britannico dell’Oceano Indiano e Zimbabwe.

Anche se per il breve termine l’euro potrebbe ritracciare contro il dollaro, il movimento di lungo sembrerebbe ancora a favore della valuta europea.

Il cambio che in questo momento quota in area 1,06 sembrerebbe diretto verso area 1,19 nei prossimi 18/24 mesi. Solo un ritorno sotto 1,02 potrebbe mettere in crisi questa tendenza e questa previsione.

Euro dollaro australiano

Come riportato da wikipedia, il dollaro australiano è la valuta ufficiale dell’Australia, dell’isola di Natale, delle isole Cocos (Keeling), delle Isole Heard e McDonald, dell’isola Norfol ma anche delle Kiribati, delle Tuvalu e di Nauru.

Il cambio che in questo momento quota in area 1,5798 sembrerebbe diretto verso area 1,6437/1,69 nei prossimi 18/24 mesi. Solo un ritorno sotto 1,5275 potrebbe mettere in crisi questa tendenza e questa previsione.

Preparare la valigia? Per quali mete?

Euro dollaro canadese

Il dollaro canadese è la valuta del Canada. Il cambio che in questo momento quota in area 1,4439 sembrerebbe diretto verso area 1,55/1,59 nei prossimi 18/24 mesi. Solo un ritorno sotto 1,3958 potrebbe mettere in crisi questa tendenza e questa previsione.

Euro sterlina

La sterlina è la moneta dell’Inghilterra, della Scozia e dell’Irlanda del Nord. Il cambio che in questo momento quota in area 0,8815 sembrerebbe diretto verso area 0,9275/0,95 e poi 0,99 nei prossimi 18/24 mesi. Solo un ritorno sotto 0,8275 potrebbe mettere in crisi questa tendenza e questa previsione.

Ecco quindi perchè: attenzione in questi posti spendere i soldi e fare la nostra vacanza da sogno ci potrebbe far spendere di meno! Non ci resta che iniziare a organizzarci, e a vedere in quale di queste località andare a goderci il nostro riposo nel prossimo anno. Ricordiamoci però che anche in Italia fare turismo è davvero piacevole!