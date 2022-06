Cosa cucinare in queste calde giornate di inizio estate? Sicuramente piatti leggeri e sfiziosi, di facile preparazione e digeribilità. Infatti l’afa ci fa desiderare cibi poco elaborati e poco grassi. Largo spazio in cucina a verdure per reintegrare i liquidi e i sali minerali persi con la sudorazione e al pesce che è più digeribile della carne. La nostra ricchissima tradizione culinaria ci viene in aiuto per suggerirci abbinamenti perfetti in termini di gusto e di valori nutrizionali. La nostra fantasia poi ci può guidare verso creazioni originali che meglio corrispondono al nostro gusto.

Consigli di cottura

Il piatto unico che oggi proponiamo ha una base di verdura di stagione, i fagiolini, a cui uniremo i moscardini, un pesce dei nostri mari particolarmente gustoso e profumato. I moscardini sono tendenzialmente un po’ duretti, ma per renderli morbidi sarà sufficiente lessarli in pentola a pressione. Basteranno 15 minuti per intenerirli al punto giusto. A questo punto sarà anche facile rimuovere la pellicina esterna che verrà via semplicemente tirandola. Il peperoncino aggiunge un tocco in più, ma rimane facoltativo. Importante invece usare molte erbe aromatiche che aggiungono un tocco di profumo e sapore. Anziché il solito salmone prepariamo questo delizioso piatto con i moscardini. Mettiamoci all’opera.

Ingredienti:

1 kg di fagiolini;

400 g di moscardini già puliti;

olio extravergine di oliva q.b.;

basilico, maggiorana, prezzemolo q.b.;

peperoncino q.b.;

1 spicchio d’aglio;

1 limone;

aceto di vino q.b.;

1 scatoletta di tonno sott’olio.

Anziché il solito salmone prepariamo questo strepitoso secondo piatto di pesce, fresco e leggero, da servire in estate a pranzo o a cena

Per preparare la nostra insalata, puliamo e laviamo accuratamente i fagiolini. Poi li facciamo lessare al dente in abbondante acqua salata. A fine cottura li scoliamo e li versiamo in una insalatiera. Laviamo anche i moscardini, poi li lessiamo in acqua salata e limone. A fine cottura li scoliamo e li tagliamo a piccoli pezzi. Ora in un tegamino versiamo un bicchiere d’aceto e aggiungiamo il basilico, il prezzemolo e la maggiorana. Uniamo anche il peperoncino e lo spicchio d’aglio. Quindi portiamo a ebollizione e lasciamo cuocere per qualche minuto. Intanto sgoccioliamo il tonno e lo versiamo sui fagiolini, poi aggiungiamo anche i moscardini. Mescoliamo accuratamente. Ora condiamo con l’olio e l’aceto aromatizzato privato delle erbe aromatiche. Aggiustiamo di sale e di pepe. Trasferiamo in frigorifero e lasciamo raffreddare per due ore prima di servire.

Possiamo accompagnare questo piatto con un vino bianco secco come un Pecorino abruzzese, un Verdicchio o uno Chardonnay.

