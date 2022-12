Ecco quale borsa utilizzare a Capodanno per brillare ed essere la più bella della festa

Immancabile nell’outfit di Capodanno è la borsa da scegliere mini e poco strutturata. Perfetta per essere abbinata in decine di modi diversi, dai più ai meno casual.

Capodanno si sta avvicinando e per molti sarà l’occasione per sfoggiare outfit da urlo. Infatti tra una cena, un pranzo e un viaggetto sicuramente non mancheranno le occasioni per mostrarci in tutto il nostro splendore. Tra gli accessori che non possono mancare neppure durante la sera di Capodanno spiccano le borse. Piccole, grandi, colorate, glitterate o a tinta unita non ci sarà che l’imbarazzo della scelta. Optare per una piuttosto che per un’altra dipenderà tutto dalle proprie preferenze. Le più gettonate del periodo saranno quasi certamente, quelle piccole e le micro bag in vernice o glitterate. Oggi si andrà a vedere più nel dettaglio quali saranno le borse ideali da sfoggiare per una festa di Capodanno da urlo.

Ecco quale borsa utilizzare a Capodanno per essere la più modaiola

Per non passare inosservati a Capodanno si dovrà puntare su borse super luccicanti tra glitter, strass e paillettes. Tra i colori più apprezzati il nero ma anche il rosso, l’oro e l’argento perfetti per fare il pieno di complimenti. Borse che risalteranno specialmente se si opta per un look minimale e semplice. Un dettaglio prezioso che sarà possibile portarsi a casa a prescindere dal budget disponibile. Infatti, sia i negozi di fast fashion che le grandi case di moda hanno proposto questi modelli di borsa.

Per una festa ottimo scegliere una borsa a spalla o a mano per una maggiore eleganza. Ma ce ne sarà anche per chi non può proprio rinunciare alla tracolla. Si sconsiglia solamente di utilizzare borse molto grandi che potrebbero non essere adatte ad un momento di festa. Anche se le clutch rigide continueranno a spopolare sono altri i materiali che potranno essere scelti. Borse morbide e meno strutturate che renderanno anche più confortevole indossarle. Si potranno indossare con pantaloni, vestiti, mini abiti o con dei semplici jeans. Utili per rendere indimenticabile qualsiasi outfit.

Cosa comprare

Tra le borse più in voga in questo periodo troviamo quelle di Benedetta Bruzziches da acquistare a circa 800 euro. Disponibili in vari colori dal rosa al grigio saranno borse ideali per brillare la notte di Capodanno. Ancora, la Prada Re Edition Crystal a 1.950 euro. Ovviamente si tratta di eccezioni dal momento che sarà possibile anche spendere molto meno denaro.

Da Zara, per esempio, è possibile acquistare borse a spalla con frange color argento a circa 30 euro. Ancora, una baguette argento metallizzato a 30 euro o una mini bag glitterata a circa 50 euro. Quindi, ecco quale borsa utilizzare a Capodanno.