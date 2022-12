L’oroscopo denaro 2023 svela i segni zodiacali bravi a gestire i soldi e quelli con le mani bucate

Il rapporto tra le stelle e i soldi svela virtù e vizi dei 12 segni dello zodiaco. C’è chi spende e spande e chi invece investe con raziocinio, chi pondera ogni singolo euro disponibile e chi non si tira indietro ad aiutare il prossimo. Scopriamo cosa riservano di bello gli astri nel nuovo anno in tema di soldi e dintorni.

Anche per il 2023 le previsioni sono all’insegna delle difficoltà economiche per le famiglie. I prezzi saliranno ancora e arrivare a fine mese sarà dura per tutti.

La differenza potrebbe farla anche l’appartenenza a determinati segni zodiacali più o meno bravi nel gestire i soldi al meglio. Un discorso che, ovviamente, affascina chi è più convinto dell’influsso delle stelle sul nostro agire. Al riguardo, infatti, l’oroscopo denaro 2023 svela i segni zodiacali bravi a gestire i soldi e quelli che invece proprio non lo sono.

Tra quelli di Terra spiccano Vergine e Toro

I 3 segni di Terra, Toro, Vergine e Capricorno, sono pratici e concreti e, con un gioco di parole, sempre con i piedi per terra. Non spendono più del necessario e benché mai in spese frivole o inutili. Al contrario si rivelano degli ottimi contabili.

I nativi Vergine sono governati da Mercurio, che li rende dei perfetti amministratori delle loro casse. Gestiscono i flussi sempre con un occhio attento ai risparmi e ogni azione deve produrre un utile, un beneficio presente e/o futuro.

Gli amici Toro hanno con i soldi un rapporto fatto di rispetto e fair value. Cioè non pagano per un bene più di quanto, a loro avviso, non sia il suo vero valore. Parimenti non spendono mai tutto oggi con il rischio di restare senza provviste domani. Spazio ai piaceri, insomma, ma senza strafare o mettere a repentaglio la serenità di domani.

I segni zodiacali notoriamente spendaccioni

Notoriamente i segni più spendaccioni dello zodiaco appartengono ai segni di Aria e di Fuoco, sebbene per motivazioni di fondo differenti.

È il caso dei Gemelli e dell’Acquario, per esempio, che antepongono il loro stare bene personale alla stabilità del conto corrente. Inoltre va sottolineato che si tratta di due segni dal cuore grande e che non si tirano indietro se devono spendere per regalare benessere a chi li circonda.

I nativi Bilancia non badano a spese, invece, quando si tratta di curare tutto ciò che attiene al bello, al gusto dell’estetica e della vanità in generale.

È invece l’amore per il vivere sopra le righe la causa prima che porta gli amici dei tre segni di Fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) a eccedere nelle uscite. Tuttavia, compensano alla grande questo loro punto debole con un’altrettanta bravura a sapersi dotare di fonti di entrate stabili e robuste. In poche parole, sono bravi a investire e a guadagnare soldi, ma altrettanto a dissiparli.

L’oroscopo denaro 2023 svela i segni zodiacali bravi a gestire i soldi e chi non lo è

Arriviamo ai 3 segni di Acqua, Cancro, Pesci e Scorpione. Dei tre, quest’ultimo è sicuramente uno dei più abili segni di tutto lo zodiaco in tema di investimenti. Se l’indole del Cancro trova la sua massima espressione nel settore immobiliare, i nati Scorpione sono abili a operare tra le pieghe dei mercati finanziari.

I Pesci, infine, sono grandi mecenati e finanziatori di iniziative senza scopo di lucro o volte ad aiutare il prossimo.