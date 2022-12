Zabaione cremoso con granella di nocciole e 1 contorno sfizioso perfetto per Natale

I dolci e i contorni sono parte dei pranzi e delle cene delle festività. Per stupire tutti prepariamo uno zabaione spumoso con granella di nocciola e delle alici in carpione gustosissime.

I pranzi e le cene delle feste si stanno avvicinando e tra non molto sarà ora di cominciare a pensare al menù. Dopo i regali e l’outfit per la serata, infatti, sarà proprio il cibo il protagonista del momento. Portare in tavola sempre qualcosa di nuovo ci consentirà di ricevere moltissimi complimenti. Il periodo preferito per chi ama stare ai fornelli tra primi, secondi, dolci e contorni. Oggi si andrà alla scoperta di un contorno particolare e di un dolce della tradizione invernale. Da provare durante le feste e, in generale, durante l’inverno. Il primo piatto di cui si tratterà sono le alici in carpione mentre il secondo è uno zabaione cremoso con granella di nocciole.

Alici in carpione

Le alici in carpione si prestano a diventare un contorno davvero ricco di gusto. Sarà necessario procurarsi delle alici fresche dal proprio pescivendolo di fiducia e delle verdure. Tra le verdure da scegliere troviamo le cipolle, le carote e le zucchine. Per prima cosa sarà necessario pulire accuratamente le alici eliminandone la parte interna e la testa. Si potranno poi passare nella farina prima di essere messe a cuocere in una padella antiaderente con un filo di olio di arachidi. Andranno, poi, passate sulla carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.

In seguito lavare gli ortaggi e pelare carote, cipolle e zucchine e tagliarle a rondelle. Aggiungerle in una pentola antiaderente e lasciare cuocere aggiungendo sale, pepe, vino bianco per circa venti minuti. Il tutto, poi, andrà versato sulle alici fredde che andranno lasciate marinare.

Zabaione cremoso con granella di nocciole sorprendente

Lo zabaione, poi, è il dolce tipico delle feste da assaporare con il panettone e il pandoro. Per creare una crema all’uovo perfetta saranno necessari pochi ingredienti. In modo particolare bisognerà procurarsi dello zucchero, del Marsala o del Prosecco. Innanzitutto bisognerà montare i tuorli e lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro. In seguito prendere il Marsala o il suo equivalente e aggiungerlo lentamente. Bisognerà, poi, continuare a montare lo zabaione dopo averlo messo a scaldare in una ciotola a bagnomaria. Una volta che il volume sarà almeno raddoppiato, trasferire lo zabaione in singole ciotole che occorreranno per servirlo.

Chi vuole, poi, potrà aggiungere anche della granella di nocciola. Le nocciole andranno fatte tostare in una pentola antiaderente dopo essere state sminuzzate. Prima di servire distribuire la granella sullo zabaione.