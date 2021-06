Tutti potremo esibire il nostro corpo con orgoglio ora che molti cominciano a scegliere le spiagge come meta favorita. Se qualche timore ancora impedisce d’indossare il costume, con il caldo questo è il piatto gustoso e veloce di poche calorie per un fisico snello da far invidia.

I pasti durante il periodo caldo

Quando arriva la stagione calda il corpo si rifiuta di assumere molte calorie. Non più perciò piatti grassi e succulenti, ma questi lasciano il posto a ricette più facili da digerire e più leggere in peso calorico. Basta seguire questa esigenza naturale del corpo senza forzare per poter avere un fisico da estate.

Con il caldo si ha molta voglia di bere e anche di assumere vitamine per sopportare la calura. Le spremute di agrumi sono l’ideale a questo scopo. Succhi di arancia o mix di frutta hanno il vantaggio di essere gradevoli al palato e necessari all’organismo.

Un mix completo

Scegliere bene cosa mangiare è un’arte che segue le esigenze del corpo. Le proteine, le fibre, le vitamine e i grassi dovrebbero far parte della nostra alimentazione quotidiana. In una giornata bisognerebbe aver mangiato un poco di tutti queste sostanze nutritive. Le proteine vegetali e animali si trovano in generale in carni, latte e legumi. Le fibre provengono da vegetali e ortaggi. I grassi nelle carni e nei semi oleosi da cui l’olio. Mangiando questi alimenti si assumono anche tutta una serie d altre sostanze importanti per il nostro organismo.

Con il caldo questo è il piatto gustoso e veloce di poche calorie per un fisico snello da far invidia

La regina dei piatti estivi è certamente l’insalata. Si tratta di mettere insieme sapientemente i vari alimenti per poter dare al corpo tutto ciò di cui ha bisogno.

Un’insalata va fatta con tanti ingredienti per un apporto diversificato. Foglie verdi e rosse, pomodori, carote, uova sode o avocado, olio di oliva extravergine, spezie come origano, sedano e basilico, semi come finocchietto e sesamo ecc.

Questo mix interessante permette di comporre in modo vario e di mangiare con un gusto che rispetta maggiormente le esigenze del periodo caldo. Sono cibi che non appesantiscono e permettono anche una buona digestione. In ogni caso sempre meglio chiedere ad un esperto nutrizionista per ben bilanciare i cibi secondo le esigenze personali.

Tutto quello che è ben richiesto in questo periodo dell’anno. Ecco anche come preparare delle buone melanzane farcite secondo una ricetta della nonna.