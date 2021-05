Chi ama la camminata sa bene che questa tipologia di allenamento prevede diverse tipologie e andature. Una camminata non è uguale ad un’altra in termini di consumo energetico e di impegno fisico. Non è un caso che anche gli scienziati si siano posti questi interrogativi andando ad analizzare proprio il ritmo ideale. La Redazione di ProiezionidiBorsa ha illustrato i risultato nell’articolo: “Ecco l’andatura ideale per camminare ogni giorno ed ottenere straordinari risultati che migliorano il fisico e allungano la vita”. Nelle seguenti righe ci occuperemo invece di analizzare una specifica tipologia di camminata e i suoi straordinari benefici.

Gli straordinari benefici del Nordic Walking

Si chiama Nordic Walking ma si può praticare in qualsiasi ambiente all’aperto seguendo le giuste regole. Questa tipologia di camminata non è un caso che si definisca anche come total body in quanto in una sessione si può allenare ben il 90% della muscolatura totale del corpo. Numeri che meritano una grande attenzione per l’efficacia di questa pratica. Il Nordic Walking è la camminata che si pratica con degli appositi bastoncini simili a delle racchette da sci. È questo l’accessorio irrinunciabile per dimagrire camminando ogni giorno anche per pochi chilometri ed ottenere un fisico perfetto. L’impiego di tali attrezzi consente di allenare non solo la parte inferiore, ma anche quella superiore del corpo con un effetto sul fisico immediato. Questa tipologia di attività è ideale nei periodi primaverili ed estivi, ecco perché questa è la stagione ideale anche per chi desidera cimentarsi per la prima volta.

È questo l’accessorio irrinunciabile per dimagrire camminando ogni giorno anche per pochi chilometri ed ottenere un fisico perfetto

Gli effetti del Nordic Walking sulla salute e sul fisico sono davvero incredibili. Uno studio del centro di ricerca sulla Fisioterapia dell’Università del Rio Grande do Sul ne ha evidenziato gli enormi vantaggi anche in soggetti di età più avanzata. Nei soggetti coinvolti nelle attività di misurazione gli scienziati hanno registrato che l’uso dei bastoncini determina: un miglioramento fisiologico e biomeccanico durante la deambulazione; livelli di riabilitazione locomotoria più alti; miglioramento della qualità della vita e aumento dell’equilibrio statico.

Per praticare Nordic Walking oltre ad un abbigliamento traspirante e a delle calzature adeguate, è indispensabile l’utilizzo dei bastoncini. È questo l’accessorio irrinunciabile per dimagrire camminando ogni giorno anche per pochi chilometri ed ottenere un fisico perfetto. Questi semplici ed economici attrezzi possono offrire la possibilità di allenarsi in maniera completa ed efficace. Con il Nordic Walking si favorisce l’aumento della frequenza cardiaca aumentando la ventilazione polmonare. Inoltre, tale camminata intensa aiuta a bruciare prima le calorie e a contrastare il sovrappeso. Non da ultimo, il Nordic Walking è una delle attività che sconfiggono l’ansia e lo stress grazie al rilascio di endorfine che combattono il cortisolo, ormone dello stress. Anche chi non ha mai praticato sport regolarmente, potrebbe trovare in questo tipo di attività una alternativa interessante e divertente.

Approfondimento

È incredibile come il cervello possa eliminare le sostanze tossiche se si svolge in maniera adeguata questa azione quotidiana