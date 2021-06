Molti non sanno che il colesterolo di per sé non è nocivo. Anzi, si tratta di una sostanza che il nostro organismo si preoccupa di produrre per il suo funzionamento. Una dieta non equilibrata e uno stile di vita non sano possono però portare il livello del colesterolo nel sangue a salire eccessivamente. Si parla di colesterolo LDL troppo alto quando il suo valore è superiore a 130. In questi casi, il colesterolo può costituire un rischio per la nostra salute, specialmente se in concomitanza di patologie quali diabete e ipertensione. Allora, tenerlo a bada è un dovere e possiamo farlo attraverso l’alimentazione. Ecco 3 alimenti da evitare e 3 da introdurre subito nella dieta per abbassare in poco tempo il colesterolo LDL prima che diventi preoccupante. Con queste accortezze alimentari potremo andare più sereni a fare le prossime analisi del sangue.

I cibi da evitare per abbassare rapidamente il colesterolo LDL sono purtroppo quelli che più fanno venire l’acquolina in bocca. Dobbiamo rinunciare a tutti i cibi che contengono grassi “cattivi”, quindi in primo luogo tutti i fritti e i dolci da forno preparati con parecchio burro (come i biscotti). Poi dobbiamo dire addio a tutta la carne rossa, specialmente quella in cui il grasso è visibile a occhio nudo. Questa categoria include anche gran parte dei salumi, specialmente il salame (benché tecnicamente si tratti di carne bianca, essendo maiale). Per finire, rinunciamo anche ai latticini e ai loro derivati, come latte, panna e burro.

Gli alimenti che invece dovremmo subito introdurre nella nostra dieta sono tutti i cibi che contengono fibre solubili (molta frutta e molti legumi). Importanti sono anche i prodotti di panetteria preparati con farine integrali (da preferire a quelli preparati con farine raffinate). Infine, per sostituire la carne, sarebbe bene mangiare pesce più volte a settimana. Va benissimo anche se si trattasse di pesci grassi come il salmone, la trota o lo sgombro. Se il pesce proprio non ci piace, scegliamo sempre carne bianca.

