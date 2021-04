Capita di frequente a molte persone di avere problemi di digestione durante la giornata. In particolare, molti dichiarano di avvertire tale disturbo dopo i pasti serali e prima di andare a letto. Quali potrebbero essere le cause? Cosa vuol dire quando non si riesce a digerire correttamente? Chi non riesce a digerire bene la sera sta commettendo questi 3 gravi errori che di seguito analizziamo.

Che cos’è la dispepsia e quali sono le sue cause

Nella popolazione sono frequenti gli episodi di cattiva digestione accompagnati da dolori addominali, bruciore e sensazioni di fastidio. Tale condizione clinica si suole definire con il termine di “dispepsia” che significa appunto cattiva digestione. Essa si configura come un dolore, un malessere persistente e ricorrente che si concentra nella parte superiore dell’addome. Quando si parla di dispepsia bisogna distinguere almeno due principali forme: la dispepsia organica e la dispepsia funzionale.

La prima è ascrivibile a cause organiche che determinano il malessere e che si concentrano nell’apparato digerente o altri apparati coinvolti. La dispepsia funzionale, invece, può avere diverse cause che concorrono alla formazione della condizione clinica. In questo caso si parla di meccanismi fisiopatologici che innescano il disturbo e che possono coinvolgere: una ipersensibilità viscerale; anomalie della motilità gastrointestinale; infiammazioni della mucosa gastrica o duodenale e fattori di origine genetica o psicologica. Quando si soffre di dispepsia, prima di iniziare terapie e cure fai-da-te è sempre consigliabile effettuare un controllo medico. Questo serve anzitutto a capire quali sono le cause del malessere e ad escludere una eventuale causa organica.

Chi non riesce a digerire bene la sera sta commettendo questi 3 gravi errori probabilmente

Se è vero che le cure mediche e farmacologiche risultano quantomai efficaci nell’intervento sulla dispepsia, è altrettanto importante porre attenzione allo stile di vita. Alcune cattive abitudini alimentari possono essere la causa di tale fenomeno. Ecco perché è importante riservare particolare cura e attenzione a quello che si mette in tavola e a agli orari dei pasti. La cattiva digestione nell’ultima parte della giornata potrebbe migliorare modificando alcune abitudini disfunzionali.

Un primo errore che potrebbe essere la causa della cattiva digestione serale riguarda proprio l’orario della cena. Mangiare tardi la sera può avere delle pessime ricadute sul metabolismo di alcune sostanze complesse. Inoltre, può aumentare il peso ed i livelli di colesterolo nel sangue favorendo l’insorgenza di malattie cardiovascolari o diabete. Questo dato lo confermano numerosi studi tra i quali ne emerge uno di qualche anno fa dell’Università della Pennsylvania.

Masticare velocemente

Altra cattiva abitudine riguarda i tempi di consumo dei pasti. Come recita un vecchio adagio “Prima digestio fit in ore”. La digestione comincia dalla bocca, quindi chi mangia troppo velocemente senza masticare bene, potrebbe avere problemi di digestione. Alcuni studi hanno confermato che cenare davanti al televisore può produrre effetti dannosissimi alla salute. Tutti i dettagli sono consultabili nell’articolo “Compiere questo gesto mentre si guarda la TV può produrre effetti dannosi all’organismo”.

Il terzo errore che forse alcuni compiono riguarda la scelta di quello che si mette nel piatto. Chi predilige cibi molto grassi o porzioni piuttosto generose, potrebbe facilmente imbattersi in difficoltà digestive alla sera. Questo ci riporta al primo punto che abbiamo posto in analisi. Il metabolismo di queste sostanze è piuttosto complesso e lungo. Per cui, se si assumono cibi grassi in quantità ed anche in tarda serata, le conseguenze su sonno e digestione potrebbero essere dietro l’angolo. Chi non riesce a digerire bene la sera sta commettendo questi 3 gravi errori probabilmente.

