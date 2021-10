Somiglia molto sia a una comune pianta d’ulivo che al rosmarino, ma i motivi per cui avere questa specie in giardino sono davvero tantissimi. A partire dai frutti ricchi di importanti vitamine come A, B1, B2, B6 e C e numerosissimi altri principi attivi.

L’olivello spinoso cresce rigoglioso tra la ghiaia, ma anche nei prati umidi di montagna. La pianta prospera anche spontanea in molte zone d’Italia, ma è comunque possibile coltivarla da sé. Basta osservare attentamente in giro, perché maturano in autunno i frutti ricchi di vitamine di quest’eccezionale pianta tutta da scoprire. E riconoscerli è anche piuttosto semplice, perché si tratta di piccole sfere gialle o arancio dalla forma perfetta. Ecco qualche veloce dritta sulla coltivazione dell’olivello spinoso.

Quali cure dare all’olivello spinoso e come farlo crescere fruttifero e rigoglioso

La pianta non cresce in maniera sproporzionata se riceve frequenti potature. È tendenzialmente spinosa e la raccolta dei frutti richiede un po’ di attenzione. Le foglie sono verdi con un riflesso color grigio-argento e le fioriture avvengono nel periodo primaverile di aprile e maggio. La pianta è dioica e per l’impollinazione occorrerà avere almeno una specie maschile e una femminile.

I frutti sono abbastanza piccoli e non superano i 10 millimetri di diametro. All’interno possiedono un piccolo nocciolo, attorno a cui cresce la parte carnosa del frutto.

La pianta non ha grandi esigenze in fatto di terreno, perché cresce tanto nella ghiaia quanto nei terreni umidi. Sembra preferibile, comunque, collocarlo in terreni calcarei e verificare che il pH sia neutro.

Il sole è un fattore importantissimo per la sua crescita, così come è fondamentale mantenere bassa la vegetazione che cresce intorno all’olivello spinoso.

In questo periodo è possibile già vedere molti esemplari che crescono spontanei nella loro fase di fruttificazione.

Sostanzialmente la pianta svolge oggi anche una funzione prettamente ornamentale, ma in passato la sua coltivazione avveniva principalmente per il frutto. Da questo le industrie riuscirebbero a ottenere succhi ed estratti abbastanza pregiati.

A livello domestico, invece, i frutti dell’olivello spinoso sembrano essere ottimi se trasformati in confetture e gelatine. Il sapore è quello acidulo tipico degli agrumi. La raccolta deve avvenire prima dell’inverno, ma la pianta tollera bene sia il vento che le gelate. Bisognerà irrigare la pianta solo durante il primo anno di vita, perché poi tenderà a non richiedere annaffiature regolari.

