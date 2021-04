È chiaro che ognuno di noi ha i propri idoli. Cantanti, attori, musicisti, presentatori e personaggi dello spettacolo stanno diventando sempre più famosi, non solo per la loro bravura. È anche grazie ai social che si sponsorizzano e la gente può seguirli più facilmente e con costanza.

Tra tanti di questi personaggi, c’è chi rilascia interviste con tanto di foto nella propria casa. Chi fa dei video durante l’arco della giornata aprendo le porte della propria casa. Chi si fa fare una bella foto da mettere sui social in un determinato spazio della propria casa.

Insomma, questi personaggi fanno vedere proprio tutto di sé. Ormai tutti sanno com’è fatta la casa di tutti.

Un particolare che non è sfuggito agli occhi attenti degli amanti dei social è la scelta dell’arredamento.

Quasi tutti hanno optato per un particolare abbellimento che, a quanto pare, è tornato in tendenza. Ecco qual è l’abbellimento della casa stravagante ed economico che sta spopolando tra i vip come ritorno alla moda.

La carta da parati stravagante in un lato solo

Ecco qual è l’abbellimento della casa stravagante ed economico che sta spopolando tra i vip come ritorno alla moda: la carta da parati. Effettivamente, la carta da parati spopolava negli anni ‘70, ‘80 e ‘90. Poi recentemente è stata sostituita dai mattoncini in pietra di tutte le forme. Mentre nello stile moderno e shabby chic si è preferito lasciare la parete colorata o bianca.

Ora invece sembra che la carta da parati sia ritornata alla ribalta. Infatti, molti sono i vip che la utilizzano e soprattutto le case di moda ne hanno creato una propria linea. Bellissime e colorate, hanno diverse fantasie a seconda dei gusti. Inoltre è pure economica rispetto alle lastre in pietra.

Ma la cosa che si focalizza di più è la predisposizione della carta da parati. Si è notato, infatti, che la carta non è su tutti i lati della stanza bensì solo in un lato e solitamente è nel salone.

C’è un motivo per cui la carta da parati si trovi solo in un lato: è talmente ricca di figure e di colori che dopo il troppo storpia!