Noi italiani abbiamo un rapporto speciale con la pasta, che si tramanda di generazione in generazione, dal Sud al Nord della penisola.

Il nostro amore per spaghetti e rigatoni ha oltrepassato i confini nazionali e così, ad oggi, anche gli altri Stati li apprezzano tanto quanto noi. Esistono tantissimi tipi di pasta, corta o lunga, ma anche dalle forme particolari come gli anelletti o le stelline.

Ogni varietà si adatta ad un certo condimento e ad una specifica preparazione, come dimostra il caso della pasta al forno. Difficile immaginarla a base di linguine, per fare un esempio.

Di recente, gli esperti di cucina di ProiezionidiBorsa hanno fatto una scoperta importante in fatto di pasta, che vogliono condividere con i loro Lettori. Niente a che fare con ricette e manicaretti culinari, ma qualcosa di ben più curioso e importante quando si trascorre il proprio tempo ai fornelli. Infatti, probabilmente non tutti sanno che esiste un tipo di pasta che cuoce velocemente e non ci fa perdere ore e ore in cucina. Si tratta di una varietà molto conosciuta e apprezzata, ma non per questa sua caratteristica spesso sconosciuta.

Vediamo di quale stiamo parlando.

Ecco qual è la pasta che cuoce prima di tutte e il motivo è sotto il nostro naso

Stiamo parlando dei deliziosi bucatini, originari della capitale romana e diffusi ormai in tutta Italia.

Li abbiamo mangiati sicuramente all’amatriciana o con cacio e pepe e non solo. Infatti, i bucatini sono ideali con sughi abbastanza densi e corposi. Proprio il buco al centro, da cui prendono il nome, permette alla pasta di assorbire il condimento e di insaporirsi al punto giusto.

Inoltre, proprio il fatto di essere bucato permette al bucatino di cuocere più velocemente rispetto ad altri tipi di pasta. Se lasciamo cuocere 100 grammi di spaghetti e 100 di bucatini, noteremo subito la differenza, specialmente se usiamo pasta artigianale. In questo caso, il tempo di cottura dei nostri bucatini sarà nettamente inferiore rispetto agli spaghetti industriali che troviamo comunemente al supermercato.

Quindi, se il tempo sembra rincorrerci ma abbiamo il desiderio di un buon piatto di pasta, ecco la soluzione. Non dovremo aspettare decine e decine di minuti in attesa che la pasta cuocia e perdere così tantissimo tempo.

Ecco qual è la soluzione alla necessità di conciliare gusto e tempi stretti. Un piccolo segreto che ci tornerà sicuramente molto utile.

Lettura consigliata

Altro che sugo, è questa la pasta al pomodoro che piace ai buongustai