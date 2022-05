La battaglia con la bilancia per chi pensa alla cura del proprio corpo solo da Pasqua in poi dovrebbe essere ormai cominciata da un pezzo. Questa dovrebbe andare di pari passo con un’alimentazione diversa, più attenta e meno abbondante.

La prova costume, sia per gli uomini che per le donne, è sempre più importante in un mondo in cui l’apparire conta spesso più dell’essere. Come se nei 7 o 15 giorni di vacanza dovessimo dimostrare di essere le persone che, in realtà, non siamo. Certo, non per tutti vale questo discorso.

Tuttavia, avere un regime alimentare equilibrato dovrebbe prescindere dal mero discorso estetico. Dovremmo farlo per la nostra salute, che è sicuramente più importante di una prova costume estiva. Questo non vuol dire che ci si debba privare di alcuni cibi, ma che, semplicemente, bisognerebbe evitarne gli abusi.

Pane e pasta sono da sempre considerati pietre miliari della dieta alimentare. Spesso, però, un loro eccesso, sia nel consumo che nelle quantità, può diventare deleterio per la nostra linea. Quindi, si dovrebbe cercare di limitarli, che non vuol dire, però, eliminarli totalmente. Equilibrio, come in gran parte delle cose, dovrebbe essere la parola adatta.

Di sicuro, qualche alimento dovrebbe essere evitato il più possibile. Anche se, spesso, sono quelli apparentemente più gustosi.

Sappiamo come grassi e zuccheri siano i principali responsabili degli aumenti di peso. Quanto sia facile assumerli e difficile eliminarli, nonostante, magari, si sia iniziato a fare del quotidiano esercizio fisico.

Il consiglio di uno specialista è sempre la soluzione migliore, ma ci sono piatti che dovremmo inserire comunque nella dieta, soprattutto le donne in menopausa.

3 cibi assolutamente da evitare per dimagrire nella maniera giusta in vista dell’estate e non sono certo pane e pasta

Quali sono invece i tre alimenti da cui stare più alla larga possibile? Non c’è un rigoroso ordine d’importanza. Di sicuro i prodotti raffinati e industriali sono tra quelli. Pensiamo, per esempio, alla maionese. Sfiziosa, adorata soprattutto dai bambini, spesso protagonista nelle pubblicità. Eppure, sappiamo che contiene moltissime calorie. La sua base sono le uova, ricche di colesterolo, senza parlare poi dei grassi saturi e dei conservanti che potrebbe avere al suo interno. Certo, se fatta in casa, il discorso potrebbe cambiare, soprattutto usando prodotti freschi.

Un altro alimento a cui fare attenzione sono i succhi industriali. Anche se parliamo di frutta, spesso questi ricevono lavorazioni che ne incrementano il quantitativo di zucchero. Per non parlare dei conservanti. Per emendare, sarebbe certamente preferibile consumare dei frullati o delle spremute. Oltre, ovviamente, a preferire la frutta fresca, soprattutto in questo periodo, in cui la scelta abbonda.

Il terzo cibo che sarebbe preferibile evitare è quello in scatola. Sappiamo benissimo quanto siano comodi e veloci, soprattutto quando non abbiamo voglia di cucinare. D’altro canto, però, sono tra i più raffinati e con il più alto uso di conservanti, senza dimenticare le confezioni in cui vengono venduti. Spesso le scatole sono rivestite con il bisfenolo A, una sostanza tossica, se assunta in gran quantità.

Ecco, dunque, 3 cibi assolutamente da evitare per dimagrire, ma non solo, perché, al di là della prova costume, è sempre meglio alimentarsi con prodotti freschi. La nostra salute è molto più importante della nostra estetica.

