È un giorno qualsiasi della settimana e siamo di corsa come al solito.

Tra una cosa e l’altra siamo arrivati già alle 13 e non sappiamo cosa mangiare per pranzo. Intanto, ci chiama nostro figlio per dirci che mangerà a casa nostra ed ecco che entriamo in crisi.

Bene, e ora che cosa cuciniamo? Riflettendoci un attimo, ricordiamo anche di avere il frigo e la dispensa praticamente vuoti e i nostri dubbi non fanno che aumentare.

Non vorremmo preparare il solito piatto di pasta con il sugo, ma non abbiamo neppure il tempo di fare qualcosa di elaborato.

Nessun problema, non c’è bisogno di scervellarsi, perché la soluzione è dietro l’angolo e richiede davvero pochi minuti e ingredienti.

I nostri esperti di cucina hanno pensato ad un condimento delizioso e cremoso, semplice da realizzare e perfetto come salva-pranzo o cena. L’ingrediente principale è il datterino giallo, più dolce rispetto al classico rosso che tutti conosciamo e siamo soliti gustare.

Vediamo quali sono gli altri ingredienti e come preparare un piatto di linguine da vero chef in un batter d’occhio.

Cremose e saporite queste linguine al datterino giallo e un ingrediente segreto salvano il pranzo dell’ultimo minuto

Iniziamo proprio con gli ingredienti per 3 persone e proseguiamo con il procedimento:

240 grammi di linguine;

180 grammi di pomodori datterini gialli;

80 grammi di speck da tagliare;

50 grammi di formaggio spalmabile;

olio, sale e pepe q.b.

Per prima cosa, laviamo i pomodorini e tagliamoli a metà. Saliamoli leggermente e nel frattempo lasciamo scaldare un po’ d’olio in una padella. Scoliamo i datterini e lasciamoli cuocere per una decina di minuti circa, a fuoco molto basso.

Tagliamo lo speck a listarelle e mettiamolo momentaneamente da parte.

Caliamo la pasta e aggiungiamo il formaggio spalmabile ai pomodorini, così da ottenere una crema leggera ed omogenea. Uniamo anche lo speck e mescoliamo per bene. Non appena si sarà cotto leggermente, spegniamo il fuoco e scoliamo la pasta.

Passiamola in padella insieme al nostro condimento, mescoliamo e concludiamo con una spolverata di pepe.

Serviamo e godiamoci questo delizioso piatto di pasta, davvero facile da realizzare.

Per completare

Sono cremose e saporite queste linguine colorate e dal sapore delicato, grazie al contrasto tra il salato dello speck e il dolce del pomodorino.

Si sa, però, che per completare un ottimo pasto, serve assolutamente un buon calice di rosso.

Si è già parlato di alcuni vini rossi dall’ottimo rapporto qualità-prezzo da acquistare online o al supermercato, perfetti per un piatto di pasta come questo.

Rigorosamente italiani, potremmo dare uno sguardo e preparare così un pranzo che lascerà tutti assolutamente soddisfatti.