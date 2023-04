Nella classifica delle migliori azioni da inizio anno tra quelle con capitalizzazione superiore ai 500 milioni di euro, Pirelli si colloca nel primo terzo della classifica. Un buon risultato, ma che potrebbe stare stretto al titolo viste le sue importanti potenzialità. Inoltre, le azioni Pirelli potrebbero essere pronte per un interessante rialzo. Potrebbero, quindi, essersi create tutte le condizioni affinché si assista a un nuovo allungo di Pirelli.

I punti di forza di un titolo che non ne presenta di debolezza

Molti sono i punti di forza di Pirelli. L’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile. Qualunque, poi, sia il multiplo di mercato considerato il titolo risulta essere sottovalutato. Ad esempio, il rapporto tra prezzo e utili è pari a 10,8x, un livello pari a circa un terzo di quello medio del settore di riferimento, 28,8x. Analogo risultato si ottiene andando a considerare il rapporto tra prezzo e fatturato. Per Pirelli, infatti, è pari a 0,7x, mentre la media del settore è pari a 1,2x. Siamo, quindi, in presenza di un titolo che non solo ha questo parametro migliore rispetto ai suoi competitors, ma è ottimo in assoluto essendo inferiore a 1.

Per quel che riguarda le raccomandazioni, la maggior parte degli analisti che si occupano di Pirelli raccomandano Buy o Overweight sul titolo. Inoltre, negli ultimi quattro mesi, il giudizio degli analisti è notevolmente migliorato. Nello stesso arco temporale gli analisti hanno anche ampiamente rivisto al rialzo il prezzo obiettivo medio che adesso esprime una sottovalutazione del 20% circa.

Le azioni Pirelli potrebbero essere pronte per un interessante rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Pirelli (MIL:PRC) ha chiuso la seduta del 31 marzo in area 4,622 €, con un rialzo dell’1,38% rispetto alla seduta precedente.

Con cinque sedute consecutive al rialzo (come non si vedevano da inizio gennaio 2023) le quotazioni hanno impresso una svolta rialzista alla tendenza in corso. La rottura della resistenza in area 4,53 €, poi, potrebbe avere aperto le porte per un ulteriore allungo rialzista verso l’obiettivo in area 4,822 €.

I ribassisti, invece, potrebbero riprendere il sopravvento nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 4,53 €.

