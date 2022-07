In molti entrano in crisi quando arriva il momento di organizzare un pranzo o una cena tra amici, perché le idee scarseggiano. Vorremmo fare bella figura con i nostri invitati e servire delle pietanze buone, che però non siano eccessivamente complesse da cucinare. La scelta più facile probabilmente sarebbe quella di ordinare cibo d’asporto o un paio di pizze familiari, ma la soddisfazione personale sarebbe realmente poca.

Se non ci va di perdere tempo davanti ai fornelli, potremmo creare delle freschissime insalate originali o antipasti freddi dal gusto più particolare, senza essere scontati. Ma se il caldo non ci spaventa e vogliamo utilizzare il forno o la padella, potremmo dare vita a delle ricette a base di carne di facile esecuzione.

3 secondi di carne sfiziosi veloci e facili da preparare al forno o in padella

La prima proposta da mettere in tavola è fresca e molto gustosa, per fare le melanzane ripiene di tritato basteranno pochi ingredienti e passaggi. Un piatto contadino economico e molto facile da realizzare, in più il risultato è anche scenografico ed invitante. Tagliamo a metà la melanzana, per lungo, togliendo la maggior parte della polpa all’interno. Nel frattempo, prepariamo un soffritto con cipolla, aggiungiamo il tritato misto di carne, sfumiamo con del vino rosso. Dopo pochi minuti potremmo incorporare anche la polpa della melanzana, la passata di pomodoro e il basilico.

Appena il preparato sarà pronto, spegniamo la fiamma e aggiungiamo caciocavallo, oppure ricotta o parmigiano, e del pangrattato. Riempiamo quindi le barchette di melanzana, adagiamole su una teglia con carta forno e olio e mettiamole in forno a 180° C per 35 minuti circa.

Da cuocere sia in forno o in padella, gli involtini golosi di carne e verdure sono una vera bontà da offrire agli ospiti. Usiamo delle fettine di vitello sottili, stendiamole sulla carna da forno. Aggiungiamo all’interno delle sottili fette di zucchina, carota, mozzarella o scamorza a pezzi, origano, sale, pepe, poi avvolgiamo il nostro involtino, chiudendolo con uno stecchino. Cuociamoli in padella a fuoco lento, girando spesso lato, oppure in forno a 180° C per 20 minuti.

Un piatto più leggero

L’ultimo dei 3 secondi di carne sfiziosi, veloci e facili da preparare è in realtà un piatto unico molto fresco e leggero e non richiede tempi infiniti. Prepariamo gli straccetti di vitello con le verdure, un modo ottimo per recuperare la carne avanzata. Scegliamo delle verdure di stagione come peperoni, zucchine, carote e cipollotti e tagliamo a listelli. Prendiamo una pentola e facciamo saltare le verdure nell’olio extravergine d’oliva a fiamma viva, aggiungiamo gli straccetti di carne e versiamo della salsa di soia, circa 2 cucchiai per 400 gr di vitello. Decoriamo il piatto con delle mandorle o nocciole tostate.

